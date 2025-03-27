金山競爭力公校排名 課程需求差異大

根據學區第一輪候補名單人數與入校名額總數，評估學區學校與課程的受歡迎程度，發現各校課程需求差異很大。(取自舊金山聯合學區臉書)

「舊金山 標準」團隊與教育顧問凱斯頓(Vicky Keston)合作，研究舊金山聯合學區 (San Francisco Unified School District，簡稱SFUSD)發布公開數據，根據學區第一輪候補名單人數與入校名額總數，評估學區學校與課程的受歡迎程度。

舊金山聯合學區超過1萬名家長，上周收到學區公布第一輪學校分配結果。舊金山聯合學區最競爭的過渡幼稚園(Transitional Kindergarten，簡稱TK)，是West Portal Elementary 小學，有277名學生在等候名單中、欲爭取18個名額。Lawton Alternative School排名第二、有270人等待20個缺額；中文沉浸式學校計畫Chinese Immersion School at DeAvila ES則名列第三，有107人等待8個名額。

幼稚園(Kindergarten)競爭也相當激烈。最受歡迎學校課程為提供西班牙沉浸式教學Alvarado ES、有127人等待名單爭取18個名額；粵語沉浸式計畫「尤方玉屏學校」Yu (Alice Fong) K-8則有141人等待22個名額；中文沉浸式教學計畫Ortega (Jose) ES則有54人等待9個名額。

凱斯頓提供舊金山公立與私立學校家庭入學諮詢。她指出，這次是舊金山聯合學區首次允許一個孩子同時進入5個學校候選名單。研究分析也調查初中與高中，部分K-8學校包括初中，一些高中例如洛威爾高中(Lowell)則採取擇優錄取、而非抽籤制度。

舊金山標準採訪一名家長，查看舊金山聯合學區的抽籤結果，發現她的女兒在Lawton學校過渡幼稚園計畫候補名單上、排名第200位，因此不太可能獲取名額。她表示，了解Lawton學校課程計畫相當熱門，但低估錄取的難度。

對被列入候補名單的學生家長來說，前面道路尚不明朗，他們計畫等待並觀察候補名單的變動情形，同時尋求其他選擇、並為明年幼稚園申請做準備，可能又是另一個緊張的歷程。