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反覺醒網路購物市場「公共廣場」 獲保守派業主青睞

編譯林思牧╱綜合報導
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皮諾市的「新熟食店」 (New Deli）也列名於 PublicSquare。 (谷歌地圖)
皮諾市的「新熟食店」 (New Deli）也列名於 PublicSquare。 (谷歌地圖)

愈來愈多灣區企業加入小川普支持的「反覺醒」(anti-woke)網路購物市場「公共廣場」（PublicSquare），這個現象引發加民眾的關注，有些人特別對列名其上的商家進行負面評論，希望打擊他們的生意。

舊金山紀事報報導，2022年推出的公共廣場是快速成長的線上市場，它自稱是「反覺醒的亞馬遜」（anti-woke Amazon）。目前公共廣場列出了至少數十家灣區企業，包括餐廳、房地產經紀人、律師事務所和承包商，並宣傳自己是一個面向「尊重傳統美國價值觀」的業主和消費者的網站。

其市場列出了針對「愛國」消費者的各種產品，從「無MRNA疫苗肉類」、槍支、嬰兒尿布等。川普總統的長子小川普 (Donald Trump Jr.) 是該公司的早期投資者之一，也是董事會的一員。

舊金山麵包店Bitchin' Baklava的老闆莫爾森（Sausan Molthen）表示，她將自己的公司提交到PublicSquare上線，因為她認為這是一個符合她的價值觀的基督教平台。她說：「知道有人與我有同樣的感受，這讓我感到非常安慰。」

但是在社群媒體Reddit用戶呼籲關注網站上列出的灣區食品企業後，Bitchin' Baklava收到了一些提到PublicSquare的負面網路評論。PublicSquare 執行長賽佛特（Michael Seifert）在一封電子郵件聲明中譴責他所說的「在我們平台上針對企業的協同反彈」（coordinated backlash）。

許多本地的企業東主知道該網站，但表示自己沒有在上面列出他們的業務，東主可以免費申請列入名冊，該平台收費替企業打廣告，如果消費者從平台上購物，該平台會收取佣金。

位於康曲柯士達縣皮諾市(Pinole)的「新熟食店」 (New Deli)老闆湯姆科特(Tom Cote)表示，有一位顧客告訴他，他經營了39年的三明治店也列名於PublicSquare。他說，因為該平台確實符合他的價值觀，所以願意加入這個平台，只要不需為此付費就行。

小川普 灣區 舊金山

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