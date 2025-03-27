最高級「長者友善健康系統」 安樂居老年科團隊提供長者全面服務

安樂居（On Lok）首席醫療長官呂以斌醫師。（記者王子涵/攝影）

3月是全國醫生日，全美首個「長者全面護理計劃（PACE）」創辦機構安樂居（On Lok）首席醫療長官呂以斌醫師，詳述了其老年科（Geriatrics）服務模式，強調透過跨專業團隊協作與個人化護理方案，協助長者維持生活品質與獨立性。該機構獲國際醫療改善協會（IHI）認證為最高等級「長者友善健康系統」，展現其在老年照護領域的領導地位。

呂以斌指出，老年科專注於處理長者多重慢性疾病、認知功能障礙及社會心理需求。老年科醫生需完成內科或家庭醫科住院醫師訓練後，再接受1-2年老年醫學專科研修，深入掌握失智症、帕金森氏症、疼痛管理與預立醫療規劃等領域。

「高齡者的健康問題常涉及多系統交互影響，」呂以斌解釋，「老年科醫師如同『一站式照護樞紐』，能統籌心臟科、腎臟科等專科治療，減少患者奔波。我們更重視理解長者個人目標，例如維持烹飪能力以照顧孫輩，據此設計復健與治療方案。」

安樂居1971年創立的PACE計劃，採用獨特營運模式：每名醫師僅負責約80-100名患者，相較主流醫療系統醫師平均負責千名患者，能提供更密集的健康監測。據統計，PACE參與者的年急診就診率為240-250人次/千人，顯著低於全國醫療保險（Medicare）人口的323人次。

「透過日間健康中心與居家訪視，團隊能及早發現步態不穩等細微變化，」呂以斌舉例，「物理治療師介入改善關節活動度，可預防跌倒後嚴重併發症。」該計劃亦涵蓋護理院巡診，醫師直接於術後復健機構提供服務，打破傳統醫療斷裂性。

針對舊金山市高比例華裔 人口，安樂居組建多語言團隊，醫師群包含精通粵語、國語及台山話，社工、營養師等配套專業亦具文化敏感度。「我們理解華裔家庭對『孝親』的重視，」呂以斌強調，「團隊會評估子女工作日程，協調日間中心與居家照護時段，讓家庭支持更有餘裕。」

目前安樂居超過半數醫師具老年醫學專科資歷，多出身哈佛、史丹福、約翰霍普金斯、UCSF等頂尖院校。服務對象主要為55歲以上、符合醫療補助（Medi-Cal）資格的中低收入 長者，近八成同時享有聯邦醫療保險 （Medicare），近乎全額給付照護費用。