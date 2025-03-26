擊敗紐約 聖荷西成全美生活成本最高城市

聖荷西擊敗紐約市成為美國2025年單身成年人生活成本最高的城市。（取自谷歌地圖）

根據最新數據，加州再一次證明自己是在美國舒適生活成本最高的地方之一，在生活成本最高的前20名城市中，有一半以上位於加州，而灣區 城市在這項榜單上四度名列前茅。

金融科技公司SmartAsset的研究顯示，聖荷西 今年擊敗紐約市，成為美國2025年單身成年人生活成本最高的城市，單身族年收入需要14萬7430美元，才能在聖荷西過得舒適，而四口之家想在當地過得舒適，年收入必須達37萬1571美元。

儘管「舒適生活」是一個主觀概念，但麻省理工學院 創建了一種方法來落實其定義。麻省理工學院的「生活薪資計算器」(Living Wage Calculator)計算全國各個城市不同家庭規模的基本生活成本，包括飲食、住房、交通、稅金等，來確定所需生活薪資。SmartAsset將麻省理工學院的數據應用在50/30/20預算法則(50%用在必要日常花費，30%用在提升生活品質和想要的花費，20%用在儲蓄理財)上，得出美國舒適生活成本最高的前100大城市排行榜。

令人驚訝的是，能過上舒適生活的灣區單身居民其實不在少數，因為這裡每48個工作職位中就有一個的年薪超過50萬美元，單身族可過舒適生活所需的年收入比當地家庭年收入中位數13萬6229美元少約1萬1000美元。

除了高居榜首的聖荷西，灣區的佛利蒙和屋崙在這項排行榜上並列第9名，舊金山排第14，單身族舒適生活所需年收入分別為12萬4592美元和12萬1930美元。

然而，灣區城市的實際情況其實有很大的不同。佛利蒙居民的家庭年收入中位數為17萬零934美元，比單身族舒適生活門檻多出約4萬5000美元，屋崙家庭年收入中位數卻只有9萬6828美元，比單身族舒適生活門檻低了約2萬7000美元。

談到可負擔生活成本，印第安納波利斯(Indianapolis)對單身族來說非常實惠，在這個城市要舒適生活，年薪只要8萬5197美元。