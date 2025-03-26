麥當勞推「麥塊」限時套餐 送遊戲獨家獎勵

麥當勞推出麥塊電影聯名的套餐。（麥當勞官網）

隨著「麥塊電影」（Minecraft，又稱「我的世界」）在4月4日上映，麥當勞 宣布與該電影展開合作，從4月1日起，在全美門店推出限時電影主題套餐。這一合作不僅包含電影靈感的收藏品，還將提供專屬遊戲內獎勵，吸引「麥塊電影」玩家與電影粉絲的關注。

根據麥當勞公布的資訊，粉絲們可選擇購買「麥塊電影」電影套餐或「麥塊電影」開心樂園餐。電影套餐包括巨無霸或10塊麥樂雞、薯條和飲料，並附贈限量版收藏品。部分套餐還可搭配特別推出的「地獄火焰醬」，該醬料以「麥塊電影」遊戲中的「地獄」世界為靈感，採用碾碎的紅辣椒和燃燒的辣椒，並融合蒜香與甜味，為食客帶來更強烈的刺激感。

對於家庭和年輕玩家而言，麥當勞同步推出的「麥塊電影」開心樂園餐包含12款電影主題玩具，例如「巨無霸水晶」、「炸薯條頭盔」等。這些收藏品均融入了麥當勞經典元素和「麥塊電影」的圖元風格，每個玩具還配有兌換碼，可解鎖遊戲內的獨家皮膚。

麥當勞表示，通過其App 購買電影套餐的顧客，還可額外獲得一次性兌換碼，解鎖遊戲內「麥當勞附加包」，其中包含麥當勞樂園角色、建築及工具等內容。

麥當勞表示：「過去，粉絲們已在『麥塊電影』中創造了麥當勞相關內容。此次合作正是基於這一點，希望為他們提供更沉浸式的體驗，將現實世界的麥當勞與遊戲世界相結合。」

有消費者表示，麥當勞給了他新的遊戲靈感，他會在自己的遊戲裡建造一座「像素版」麥當勞。