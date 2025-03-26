科技業工作壓力大 矽谷年輕人爆買褪黑素

矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓／攝影）

夜晚的矽谷 ，三位年輕男女在超市貨架前徘徊，最後還叫來店員打開上鎖的玻璃櫃，才拿到自己心儀的產品。他們在買什麼呢？其實是在比較選購各個品牌的褪黑素。

矽谷科技的不斷更新迭代背後，其實是不斷挑戰科技從業者智力和能力的極限。「時差戰士」、「科技牛馬」甚至富豪養生大佬約翰森(Bryan Johnson)都離不開褪黑素的加持。

在矽谷，長時間工作已成為常態。例如，理工科博士畢業才兩年就因為能力優秀被擢升為部門經理的孟先生，每天工作時間都要到深夜。完成工作後，他依然保留了學生時代打電動放鬆的習慣。但打完電動之後心情放鬆不少，但是大腦依然興奮，很難進入深度睡眠。他透露，自己過去半年來，每晚都依賴褪黑素才能入睡。

此外，科技產業的快速變化與裁員風險，也讓不少員工產生焦慮，進一步影響睡眠品質。過去一年，包括Google、Meta、Amazon等多家科技巨頭皆進行大規模裁員，使得不少年輕人擔心自己的職涯發展，夜晚輾轉難眠。

面對睡眠困擾，許多選擇服用褪黑素作為解方。根據市場調研機構Statista的數據，美國褪黑素補充劑的市場規模從2017年的10億美元，增長至2023年的超過20億美元，年均增長率超過10%。尤其是在矽谷，藥局 、超市及電商平台上的褪黑素產品銷量近年來不斷攀升。

「過去一年，我們的褪黑素產品銷量增長了30%，尤其是5毫克和10毫克的劑量最受歡迎，」灣區 某大型藥局的店長表示，許多顧客都是年輕科技從業者。

除了傳統的膠囊與錠劑，市場上也推出了口含片、軟糖、甚至飲品等不同形式的褪黑素產品，以迎合消費者需求。一些品牌更強調「快速入眠」與「無宿醉效應」，吸引更多上班族購買。

有使用者表示在褪黑素的幫助下工作日終於也可以擁有八小時睡眠了。之前因為工作壓力大不僅失眠嚴重，即使睡著了也常常會醒來。睡飽了之後，第二天工作感覺充滿了力量。

然而，有醫學專家提醒，長期服用褪黑素可能影響人體自身的褪黑素分泌，導致依賴性，甚至影響內分泌平衡，比較適合短期使用。想改善睡眠還是要應優先調整生活習慣，例如減少睡前藍光暴露、規律運動及培養固定的就寢時間，而非過度依賴補充劑。