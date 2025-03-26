我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI輔助 得來速出餐正確率提高3％

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

科技業工作壓力大 矽谷年輕人爆買褪黑素

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓／攝影）
矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓／攝影）

夜晚的矽谷，三位年輕男女在超市貨架前徘徊，最後還叫來店員打開上鎖的玻璃櫃，才拿到自己心儀的產品。他們在買什麼呢？其實是在比較選購各個品牌的褪黑素。

矽谷科技的不斷更新迭代背後，其實是不斷挑戰科技從業者智力和能力的極限。「時差戰士」、「科技牛馬」甚至富豪養生大佬約翰森(Bryan Johnson)都離不開褪黑素的加持。

在矽谷，長時間工作已成為常態。例如，理工科博士畢業才兩年就因為能力優秀被擢升為部門經理的孟先生，每天工作時間都要到深夜。完成工作後，他依然保留了學生時代打電動放鬆的習慣。但打完電動之後心情放鬆不少，但是大腦依然興奮，很難進入深度睡眠。他透露，自己過去半年來，每晚都依賴褪黑素才能入睡。

此外，科技產業的快速變化與裁員風險，也讓不少員工產生焦慮，進一步影響睡眠品質。過去一年，包括Google、Meta、Amazon等多家科技巨頭皆進行大規模裁員，使得不少年輕人擔心自己的職涯發展，夜晚輾轉難眠。

面對睡眠困擾，許多選擇服用褪黑素作為解方。根據市場調研機構Statista的數據，美國褪黑素補充劑的市場規模從2017年的10億美元，增長至2023年的超過20億美元，年均增長率超過10%。尤其是在矽谷，藥局、超市及電商平台上的褪黑素產品銷量近年來不斷攀升。

「過去一年，我們的褪黑素產品銷量增長了30%，尤其是5毫克和10毫克的劑量最受歡迎，」灣區某大型藥局的店長表示，許多顧客都是年輕科技從業者。

除了傳統的膠囊與錠劑，市場上也推出了口含片、軟糖、甚至飲品等不同形式的褪黑素產品，以迎合消費者需求。一些品牌更強調「快速入眠」與「無宿醉效應」，吸引更多上班族購買。

有使用者表示在褪黑素的幫助下工作日終於也可以擁有八小時睡眠了。之前因為工作壓力大不僅失眠嚴重，即使睡著了也常常會醒來。睡飽了之後，第二天工作感覺充滿了力量。

然而，有醫學專家提醒，長期服用褪黑素可能影響人體自身的褪黑素分泌，導致依賴性，甚至影響內分泌平衡，比較適合短期使用。想改善睡眠還是要應優先調整生活習慣，例如減少睡前藍光暴露、規律運動及培養固定的就寢時間，而非過度依賴補充劑。

矽谷 藥局 灣區

上一則

羅偉啟動「街頭應變隊」加快街頭危機處理效率

下一則

曾性侵55女 「枕頭套強姦犯」現居羚羊谷 官民強烈反對

延伸閱讀

響應DOGE縮編號召 財政部準備大規模裁員

響應DOGE縮編號召 財政部準備大規模裁員
矽谷商業地產持續低迷 聖荷西辦公大樓遭法拍

矽谷商業地產持續低迷 聖荷西辦公大樓遭法拍
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
矽谷無人駕駛計程車公司Waymo叫車服務2026年登陸華府

矽谷無人駕駛計程車公司Waymo叫車服務2026年登陸華府
社媒短影音影響 青少年地鐵衝浪愈演愈烈

社媒短影音影響 青少年地鐵衝浪愈演愈烈

熱門新聞

亞裔申請人對加州大學體系青睞有加。(本報檔案照)

亞裔生難錄取加大？數字揭真相

2025-03-25 02:20
Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元。 （取自Denny's網站）

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元

2025-03-23 17:14
costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

2025-03-22 20:00
矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

2025-03-25 20:41
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

2025-03-21 17:08
許多老年人服用維生素來延年益壽，但現在也許是時候重新思考這個問題了。（取自Pexels）

吃鈣、維生素D補充劑 長壽迷思 專家：運動更能防骨折

2025-03-21 14:28

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查