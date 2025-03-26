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反公園 舊金山海傍公園又被塗鴉

編譯組／綜合報導
由當地藝術家艾弗羅姆創作的一幅60呎長的壁畫被塗鴉。（電視新聞截圖）
由當地藝術家艾弗羅姆創作的一幅60呎長的壁畫被塗鴉。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據舊金山公園官員稱，周日（23日）在前海傍公路（Great Highway）上一個即將建成的公園周圍的圍欄上，以及Noriega街附近的周邊地區，均發現了新一波塗鴉。

舊金山康樂及公園局（San Francisco Recreation and Park Department）發言人阿帕頓（Tamara Barak Aparton）說，這些塗鴉的內容包括反公園的標語和被錯誤拼寫的怨言，如「gentriffy」和「Your bringing trouble…」，

為此，公園管理員加強了對該地區的巡邏。

公園部總經理金斯堡（Phil Ginsburg）在聲明中說：「訴諸破壞行為只會適得其反，而且坦率地說，也是荒謬的。參與有關城市未來的對話有無數種建設性的方式，但在公共空間噴漆並不是其中之一。我們專注於為每個人創造美好的事物，這項工作將繼續下去。」

到周日傍晚，「大洋灘公園之友」（Friends of Ocean Beach Park）的志願者和公園部門的油漆工已經清除了塗鴉。

新公園定於4月12日正式開放，屆時將舉行社區慶祝活動。

據「大洋灘公園之友」稱，3月15日在猶大街（Judah Street）附近由當地藝術家艾弗羅姆（Emily Fromm）創作的一幅60呎長的壁畫，在道路永久性禁止車輛通行開始執行幾小時後遭到塗鴉。

禁止車輛通行在Lincoln Way和Sloat Boulevard之間兩哩長的海傍公路的公投提案，在去年成功通過。本月早些時候，反對它的人提起訴訟，聲稱該提案違反了州法律。

雖然K提案以55%的票數獲得通過，但它也遇到了強大的阻力，尤其是在舊金山西部社區。

圍繞公園的激烈爭論也反映在大量提交的公園命名競賽中。

舊金山康樂及公園局官員稱收到了4263份競賽提名，其中許多都表達了對切斷通勤者通往該路段的通道的不滿，尤其針對第四區議員殷嘉立（Joel Engardio），他是該公園的堅定支持者。殷嘉立的主張使他成為罷免運動的目標。

阿帕頓還指出，此前曾有破壞者篡改公園設備並損壞該地區的商業導向標識。

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