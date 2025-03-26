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春天樱花季來臨 灣區賞花指南帶路

記者王子涵／舊金山報導
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日本茶園櫻花季。（取自日本茶園官網）
日本茶園櫻花季。（取自日本茶園官網）

日本，櫻花開放象徵春天来到，賞櫻已有千年歷史。賞花又稱「花見」（Hanami）可追溯至9世紀，當時日本貴族開始在櫻花樹下舉行聚會，欣賞短暫卻絢爛的美景。

如今，賞櫻不僅在日本備受矚目，放眼全球各地，包括美國的華盛頓特區與舊金山，也都會舉辦盛大的慶祝活動。

「這不僅標誌著春天的來臨，也象徵新的開始。」北加州櫻花節共同主席西村友紀（Yuki Nishimura）表示。

今年4月12日至13日、19日至20日，舊金山日本城（Japantown）會舉行盛大的賞櫻活動。北加州櫻花節自1968年以來一直是慶祝美日友誼的重要節日。

在這兩個周末，和平廣場（Peace Plaza）及整個日本城將舉辦文化表演，並設有手工藝攤位、美食攤販，以及兒童遊戲區。節日的高潮櫻花大遊行，將於4月20日舉行。

西村鼓勵民眾搭乘公共交通、步行前往日本城，因為活動期間停車位有限。

春天是欣賞櫻花的最佳時節，每年3月至4月，灣區的各大公園與街道也都被粉嫩的櫻花點綴。民眾賞花可前往以下地點：

舊金山：日本茶園、金門公園Lindley Meadow、日本城和平廣場、藝術宮、舊金山植物園。

南灣：聖荷西日本友誼花園、薩拉度加箱根花見、庫比蒂諾櫻花節、Filoli莊園、巴洛奧圖Gamble Garden。

東灣：Rancho San Ramon社區公園、柏克萊校園西入口、海沃日本花園、比德蒙公園、佛利蒙中央公園。

北灣：聖他路薩學院。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）氣候變遷科學家岡薩雷斯（Patrick Gonzalez）表示，春季氣溫的變化對櫻花開花時間影響很大，這也與全球氣候變暖相關。研究顯示，華盛頓特區與京都的櫻花開花時間比以往提早。據2011年的研究，到了2100年，華盛頓特區的櫻花可能比現在提早一個月開花，而日本的情況也可能相同。

岡薩雷斯指出，全球氣溫上升可能會造成「物候錯配」（phenology mismatch），即櫻花開花時間與授粉昆蟲（如蜜蜂、蝴蝶）的活動時間不匹配。儘管灣區的櫻花多為觀賞性品種，影響較小，但這種現象可能對加州的重要農作物（如杏仁與櫻桃）產生更大影響。

日本 加州大學 舊金山

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