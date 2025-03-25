灣區公交系統籌資法案 重新提出 以避免財務崩潰

灣區立法人士重新提出一項法案，將於2026年選票提出籌資法案，旨在拯救陷入困境的灣區公共交通系統，避免財務崩潰。(取自BART臉書)

灣區 立法人士24日重新提出一項法案，將於2026年選票提出籌資法案，旨在拯救陷入困境的灣區公共交通系統，避免財務崩潰。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，法案由來自舊金山 的民主黨州參議員威善高(Scott Wiener)與柏克萊民主黨州參議員阿瑞昆(Jesse Arreguin)共同撰寫，授權舊金山、康曲柯士達、阿拉米達縣在明年11月選舉提出一項為期30年的銷售稅提案，用於資助灣區捷運(BART)、MUNI、加州 火車(Caltrain)、AC Transit等公共交通系統。

聖馬刁與聖塔克拉拉縣可於7月31日前，選擇是否將當地交通機構、例如聖谷交通局(Santa Clara Valley Transportation Authority)納入提案。

目前尚未知，新提案可籌集多少經費。威善高在聲明表示，必須盡所有努力、強化公共交通系統，以防止大規模服務刪減。

疫情期間，灣區所有交通系統客流量大幅減少，營運收入無法補足開支，交通機構陷入財務危機。儘管後來客流量有所回升，但仍低於疫情前水平。

2023年，立法人士獲得一筆51億元的一次性州府資金，讓交通運輸機構暫時免於刪減服務。但若沒有更永續的資金來源，機構可能被迫關閉車站並減少服務。2023年緊急資金預計於2026年中用罄，為避免MUNI、加州火車、捷運與公車系統出現預期的8億元資金缺口，阿瑞昆向立法機構爭取額外20億元經費，以協助機構度過難關。

然而，2024年全州選舉結果顯示，選民對新稅提案興趣區缺，因為通貨膨脹降低消費能力並壓縮預算。加州選民否決了一項將地方債券通過門檻從三分之二降至55%的提案。

根據針對聖塔克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達、舊金山與聖馬刁的1802名登記選民進行民調發現，56%受訪者同意，通勤交通工具對灣區很重要，必須維持運作，即使將花費很多資金。但問及交通運輸機構具體應如何籌資時，僅有22%選民表示機構應提高票價、18%支持提高過橋費、16%支持提高汽油稅。僅有11%受訪者支持提高銷售稅支付交通費用。

阿瑞昆與威善高最初將重點放在舊金山、阿拉米達與康曲柯士達縣，可能是為了應對聖塔克拉拉、聖馬刁、馬連縣與蘇諾瑪縣當地領袖對去年參議院第1031號法案的反對意見。

聖塔克拉拉縣官員反對增稅提案，擔心會威脅到他們推動選民重新授權資助聖谷交通局有關當地銷售稅的努力。其他部分交通管理部門拒絕支持提案，因為提案要求提交一份關於合併灣區27個交通機構潛在優勢的報告。

不過，此次提案認可去年提出機構合併報告的做法，但未強制要求。相反的，提案要求交通運輸機構做出改變，提高財務效率與其他系統協調，以獲得資金。