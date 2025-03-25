民眾聚集聖荷西特斯拉銷售點 抗議馬斯克

民眾日前在矽谷集會抗議馬斯克。(受訪者提供)

數十民眾日前在聖荷西 走上街頭，遊行到高檔購物區Santana Row的特斯拉 （Tesla）銷售展廳舉行抗議集會。他們對特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）在聯邦政府中的角色和行為感到憤怒。

ABC 7電視台報導，這場集會和遊行是全州範圍活動的一部分，上周早些時候從聖地牙哥開始，到聖荷西結束。遊行組織者表示，他們遊行是為了向馬斯克及其在華府的支持者傳達訊息。

矽谷崛起（Silicon Valley Rising）代表奧爾蒂斯（lucia Ortiz）說：「這些億萬富翁試圖決定我們的孩子中誰應該接受教育或應該有機會接受教育，誰應該有機會享受醫療補助，誰應該有機會享受政府工作人員提供的安全網。他們在我們的政府中沒有地位，也沒有權力為受此影響的人們做出決定。他們也無法逃脫懲罰，他們會破壞我們的民主。」

隨著全州範圍內的活動不斷展開，組織聖荷西集會的人士表示，在矽谷舉行集會尤為重要。

集會代表格林（Darcie Green）說：「矽谷是許多領導人的家園，他們完全支持馬斯克和本屆政府所做的事情。他們在這裡工作，在這裡度過時光，但他們卻沒有站出來保護他們所居住的社區免受這種全國性傷害，他們需要知道這一點。」

最近，一名涉嫌用鑰匙劃特斯拉汽車的男子被捕，聖荷西事件成為全國頭條新聞。隨著反馬斯克情緒的高漲，全國各地破壞特斯拉的行為也增加。而白宮盡力支持馬斯克和他的品牌。

上周五，馬斯克在X上轉發了川普總統的一句話，其中部分內容為：「我期待看到這些病態的恐怖分子暴徒因他們對埃隆·馬斯克和特斯拉所做的事而被判處20年監禁。」

但這並沒有阻止聚集在桑塔納街的人們，他們表示，他們將繼續用自己的聲音表達對馬斯克的不滿，並希望有更多的人聚集在一起，發出更響亮的行動號召。

「走出來聆聽人們的故事，讓我們真正意識到，你們來這裡不只是為了你們這個小社區。你們是一個更加廣泛的社區，」加州原住民投票項目成員赫德里克（Calvin Hedrick）說。