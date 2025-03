北美台灣工程師協會 2025女力線上論壇登場

北美台灣工程師協會矽谷分會(NATEA-SV)3月27日晚上5時至8時30分舉辦年度活動「2025 NATEA 女力線上論壇」。(主辦單位提供)

北美台灣工程師協會矽谷 分會(NATEA-SV)3月27日晚上5時至8時30分舉辦年度活動「2025 NATEA 女力線上論壇」,以「Embrace Your Journey and Empower Others Around You: 擁抱人生每一段旅程,傳遞女性的力量」為主題,邀請台美兩地活躍於金融、科技、教育、創業等領域傑出女性講者,分享不同人生階段中的選擇與轉變,展現女性堅韌與勇敢前行的精神。

論壇將聚焦主題演講「扶植與連結,讓女力在農業科技扎根發芽」,邀請記者暨From Farms to Incubators創辦人Amy Wu主講。Amy 長年致力於報導與推廣農業科技(AgTech),並出版同名書籍「From Farms to Incubators: Women Innovators Revolutionizing How Our Food is Grown」,記錄多位女性如何顛覆傳統農業,為糧食系統帶來創新改革。作品曾於 SXSW、Techonomy 等國際論壇展出,並獲選為 Worth 雜誌「改變世界的 50 位女性」之一。

活動第一場主題與談會「The Balancing Act: Thriving in Many Roles」邀請三位來自不同產業的講者,分享她們如何在複雜的角色切換中,堅持初心,找到屬於自己的節奏與價值。現任 Adobe Express策略與營運總監的 Amy Pan,擁有豐富的科技產業經驗,也是兩個孩子的母親,她在事業與家庭之間持續追求平衡,同時也積極投入舞蹈與生活美學的實踐。

Janet Chang現為Glean 的產品經理,專注於 AI 與平台策略,曾在 LinkedIn 與 Stripe 擔任重要職位,不僅在職場中展現領導力,也在家庭中扮演溫柔堅定的角色。Regina Lee 則為 Bain & Company 顧問經理,擁有跨越五大洲國際工作經驗,專長於醫療策略與生成式 AI 的應用。

第二場主題與談「The Road to Fulfillment from Taiwan to the US: Insights & Stories」聚焦於橫跨台美的女性故事。講者們從原本熟悉的職場高峰出發,經歷身分轉變與文化適應,在新環境中重新找回自我定位。Sharly Chang曾任中國信託資深貴賓理財專員,掌管逾新台幣13億元資產,並曾擔任台新銀行最年輕分行經理,移居美國後她從「媽媽」的角色重新出發,進而投入創業、教學,甚至選擇攻讀神學等多重身分轉換。

Yumi Yu長年從事幼兒教育,在灣區創辦 Merry Merry Play School 與 Learning Center,致力於以中文教育連結文化與STEM學習。Reco Lin 現為 NVIDIA 台灣人資主管,曾服務於 Apple、Unilever、AMD 等多家國際企業,她的工作經驗橫跨台灣、美國與中國,擅長跨文化人才策略與組織發展。

除主題演講與深度對談外,論壇也規畫三場短講(Lightning Talks),以「Empowerment at the Core: Community, Support, and Family」為核心主題,探索支持系統與內在力量的來源。Judy Lo是Smiling Raindrop Foundation創辦人,同時也是美國Rabbit Rabbit Tea負責人,從科技業轉身投入社會企業與公益事業。

來自柏克萊加大 的Avery Chen,目前就讀資訊工程學系,作為年輕女性科技人才,她將在短講中分享主題「打造個人顧問團隊」,以自身求學與研究經歷為例,談如何在求學與職涯路上,建立一群能給予指引與回饋的導師與夥伴。論壇也邀請Meta矽谷總部工程師 David Lu,從男性視角出發,分享他對「Happy Wife, Happy Life」的理解與實踐,提供關於支持與共伴的反思

論壇時間:3月27日美西時間下午5時至8時30分

活動形式:網路舉行,上半場英文、下半場中文

報名網址:https://reurl.cc/0KDmEl(報名成功才會收到會議連結)