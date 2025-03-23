罷工近2周 VTA員工針對新合約投票

經過近兩周的罷工後，VTA 工會將於周六就新的合同提案進行表決。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖塔克拉拉谷交通局（VTA）工人的罷工已進入第二周的尾聲，經過數天的合同談判，聯合運輸工會（Amalgamated Transit Union Local 265，AUT）成員22日對新提案進行投票 表決。但工會的談判團隊敦促會員們投 「反對票」。

談判圍繞的是加薪金額和合同仲裁條款中的措辭問題。

VTA 表示，工會成員將於周六就該提案進行投票。如果獲得批准，該提案將提交 VTA 董事會表決。VTA 發言人 Stacey Hendler Ross 表示，如果工會投票接受合同提案，在董事會批准提案之前，如果工會領導層允許，工會員工可以重返崗位。

但工會領導層20日寫給 ATU 成員的一封信敦促成員們22日對該提案投 「反對票」，並補充說，領導層決定將該提案付諸表決是因為他們 「陷入僵局」，「機構拒絕讓步」。談判小組建議一致投 「反對 」票。

根據 VTA 向工會提出的新方案，員工將在三年內獲得 10.5% 的加薪，在合同談判最初破裂時，工會要求在三年內加薪 18%，而運輸機構提出的同期加薪幅度為 9%。

VTA 表示，新提案還包括 「大幅提高 」牙科保險。他們將繼續承擔 ATU 93% 員工的所有醫療費用，並為退休 人員提供養老金和醫療服務。

VTA 財務總監 Jayden Sangha 說，VTA 2025 年的預算赤字預計將達到 4680 萬美元，預計在接下來的五年中每年都將出現赤字。工會成員的任何進一步加薪都將 「在赤字上挖更深的坑」。

他說，VTA 大約 70% 的預算用於支付勞動力，因此即使是很小比例的增長也會造成 「相當可觀 」的成本增加，「很有可能 」裁員或採取其他財務權衡措施來抵消赤字。

該機構補充說，該提案將使該工會成為灣區 薪酬第二高的工會。根據本月早些時候到期的合同，VTA 公車運營商的最高工資為每小時 42.88 美元，而根據擬議的協議，第一年的工資將提高到每小時 44.60 美元。

在灣區，只有舊金山市交通局（SFMTA）的公交車司機收入更高，MUNI 司機的最高時薪為 46.15 美元。