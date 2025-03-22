我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

不只買菜 Mitsuwa扭蛋、漫畫成熱門亮點

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Mitsuwa超市裡的手辦。（記者龔玥/攝影）
Mitsuwa超市裡的手辦。（記者龔玥/攝影）

聖荷西市的Mitsuwa Marketplace日式超市，近來吸引不少灣區民眾前往，不僅因為多樣化的日式食品與餐飲，店內設置的一排扭蛋機與附設的紀伊國屋書店，更成為許多家庭與年輕人假日造訪的理由。

進門的右手邊扭蛋機整齊地排列，每台內部展示不同系列的玩具與迷你公仔。扭蛋價格在2美元左右，內容涵蓋知名動漫角色。

記者周末現場觀察發現，不少孩童在家長陪同下排隊轉蛋，部分成年玩家也細心挑選機台，希望轉到心儀的角色或完成收藏系列。「我大概每個月會來轉個幾次，這裡的機器更新很快，常常有新的系列進來，」鄭先生表示。他表示自己是日本動漫愛好者，從高中開始便喜歡收集扭蛋，「不過要早點來，很多熱門的角色晚一點就被搶空了。」

Mitsuwa超市內設置扭蛋機已經有一陣子，但是隨著灣區年輕族群對日本流行文化的接受度增加，扭蛋機近年來使用頻率明顯提升。現場有家長認為，為親子活動或小額娛樂很吸引力。

進門的左手邊，紀伊國屋（Kinokuniya）書店的分店同樣吸引不少目光。該店提供日文漫畫、雜誌、小說，以及動漫周邊商品。儘管店鋪空間不大，但書籍種類齊全，尤其是以日文原版漫畫與輕小說為主，吸引在美日籍人士與學日文的讀者前來選購。除書籍外，紀伊國屋也販售文具、模型與卡通角色商品。

記者在現場看到，多位年輕人在展示櫃前挑選徽章與鑰匙圈，不過有消費者表示，紀伊國屋的價格偏高不少，如果有機會去日本，還是在日本買更划算。

在多元文化交融的灣區，Mitsuwa超市內這個融合購物、娛樂與文化的日式角落，已逐漸成為民眾周末放鬆與親子共遊的新選擇。

Mitsuwa超市。（圖源google map）
Mitsuwa超市。（圖源google map）
Kinokuniya書店提供各種文具。（記者龔玥/攝影）
Kinokuniya書店提供各種文具。（記者龔玥/攝影）

日本 灣區 親子

上一則

失去大客戶聯航 金山國際機場1餐飲公司裁員835人

下一則

金山灣區僑教中心志工培訓 服務僑胞更升級

延伸閱讀

建東銀行密爾布瑞分行盛大開業隆重慶典

建東銀行密爾布瑞分行盛大開業隆重慶典
灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大
日本2月核心通膨高於預期 支持市場續押日銀升息

日本2月核心通膨高於預期 支持市場續押日銀升息
面對川普貿易戰壓力 日中歐南非各自抱團對抗

面對川普貿易戰壓力 日中歐南非各自抱團對抗
日媒：憂陸反彈 日去年未准蔡英文悼安倍 今年仍有變數

日媒：憂陸反彈 日去年未准蔡英文悼安倍 今年仍有變數

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
柯瑞打算在舊金山最時尚的街區建造自己的辦公大樓。（電視新聞截圖）

勇士隊球星柯瑞下個大計畫：舊金山最時尚街區擁有大樓

2025-03-15 21:33
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣商品 蔓越莓核桃麵包重新上架

2025-03-14 02:18
矽谷就業成長陷入停滯，個人收入卻大幅上漲，但高生活成本已抵銷收入水平提高的好處，最緊迫的住房問題，也未有大幅進展。(取自矽谷合資臉書)

矽谷就業成長停滯 個人收入卻大漲 難抵高生活成本

2025-03-16 02:20

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍