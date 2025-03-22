不只買菜 Mitsuwa扭蛋、漫畫成熱門亮點

Mitsuwa超市裡的手辦。（記者龔玥/攝影）

聖荷西市的Mitsuwa Marketplace日式超市，近來吸引不少灣區 民眾前往，不僅因為多樣化的日式食品與餐飲，店內設置的一排扭蛋機與附設的紀伊國屋書店，更成為許多家庭與年輕人假日造訪的理由。

進門的右手邊扭蛋機整齊地排列，每台內部展示不同系列的玩具與迷你公仔。扭蛋價格在2美元左右，內容涵蓋知名動漫角色。

記者周末現場觀察發現，不少孩童在家長陪同下排隊轉蛋，部分成年玩家也細心挑選機台，希望轉到心儀的角色或完成收藏系列。「我大概每個月會來轉個幾次，這裡的機器更新很快，常常有新的系列進來，」鄭先生表示。他表示自己是日本 動漫愛好者，從高中開始便喜歡收集扭蛋，「不過要早點來，很多熱門的角色晚一點就被搶空了。」

Mitsuwa超市內設置扭蛋機已經有一陣子，但是隨著灣區年輕族群對日本流行文化的接受度增加，扭蛋機近年來使用頻率明顯提升。現場有家長認為，為親子 活動或小額娛樂很吸引力。

進門的左手邊，紀伊國屋（Kinokuniya）書店的分店同樣吸引不少目光。該店提供日文漫畫、雜誌、小說，以及動漫周邊商品。儘管店鋪空間不大，但書籍種類齊全，尤其是以日文原版漫畫與輕小說為主，吸引在美日籍人士與學日文的讀者前來選購。除書籍外，紀伊國屋也販售文具、模型與卡通角色商品。

記者在現場看到，多位年輕人在展示櫃前挑選徽章與鑰匙圈，不過有消費者表示，紀伊國屋的價格偏高不少，如果有機會去日本，還是在日本買更划算。