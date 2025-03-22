復興崗校友會聯歡 首迎台灣代表

北加州復興崗校友會，首次迎來台灣總會代表共襄盛舉。(受訪者提供)

北加州 復興崗校友會3月21日在灣區中半島御食匯（The Warehouse Buffet）舉辦新春聯歡會，場面溫馨熱烈。今年活動最大亮點，是首次邀請來自台灣的中華民國復興崗校友會代表專程到美國，與海外校友歡聚一堂，締造校友會成立28年來的歷史新頁。

總會會長陳裕中、副理事長楊月楣及秘書長楊國茂3月20日抵達舊金山 ，由北加 州校友會會長袁羽輝與創會和榮譽會長古銑賢親自接機迎接，象徵海內外復興崗人深厚的情誼與團結。這次跨海交流不僅加深了彼此的情感連結，更讓海外校友深感鼓舞與榮耀。

當日聯歡會嘉賓雲集，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、僑教中心主任莊雅淑，以及來自大專院校校友會、文教團體與國策顧問等貴賓共襄盛舉，充分展現復興崗校友會在北加州僑界的重要影響力。

朱永昌致詞表示，誠摯感謝復興崗校友會長年來對僑務工作的支持與配合，並祝福校友會會務蒸蒸日上。莊雅淑致詞表示，肯定復興崗對國家軍事人才的貢獻，並感謝校友會在僑社長期的投入與幫助。

袁羽輝特別帶領大家回顧學校的四大信念，並分享這些價值觀如何影響他個人及許多校友在職場與生活上的表現。他表示，復興崗不僅是一所學校，更是一種精神，一種讓人一輩子引以為傲的身份。

活動中最具溫情的時刻之一，是校友齊聲高唱校歌，喚起了大家對昔日時光的回憶，也讓現場氣氛達到高潮。互動環節笑聲不斷，充滿凝聚力與歸屬感。

此外，古銑賢特別提供一份畫作，作為頭獎，讓抽獎現場掌聲四起、驚喜連連，為聯歡會畫下最熱鬧的句點。

復興崗校友會源自1951年創立的政治作戰學校，雖歷經改制為「國防大學政治作戰學院」，但「復興崗」三字在校友心中依舊代表榮譽、責任與傳承。因此，即便校名更動，校友會仍堅持沿用「復興崗」為名，彰顯那段無法取代的記憶與精神。