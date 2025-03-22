我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

議員馬百樂發起 田德隆首辦街頭夜市

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第五區市議員馬百樂。(記者王子涵╱攝影)
第五區市議員馬百樂。(記者王子涵╱攝影)

為刺激舊金山田德隆區的活力，該區新任市議員馬百樂（Bilal Mahmood）首次將舉辦夜市風格的田德隆Eid街頭嘉年華。 其辦公室發文指出，活動預計吸引數千名居住在灣區的穆斯林，共同慶祝齋月結束，並展現當地小商家與豐富的文化風貌。此外，EMPIRE唱片旗下藝人MC Abdul也將帶來精彩演出。

馬百樂表示，田德隆區有3500名兒童，且近四分之一的居民年齡在25歲以下，因此舉辦有趣、安全、適合所有年齡層的活動至關重要。他表示，田德隆區充滿活力、多元文化與社群連結，居民理應擁有能夠共同慶祝的空間。

他說：「我相信，這類活動將展現社區真正的活力、美食和商業潛力，這只是我們計畫引入田德隆的眾多夜市活動的開始。」

本次活動由田德隆穆斯林青年組織（Tenderloin Muslim Youth）、Into the Streets和華協中心聯合主辦，並獲得唱片公司EMPIRE及金州勇士隊的支持。活動包括：現場烹飪，勇士籃球學院（Warriors Basketball Academy）教練舉辦的青少年籃球訓練營，以及EMPIRE旗下知名藝人現場表演。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，像Eid街頭嘉年華這樣的活動，能夠促進社區活力，打造安全、充滿歡樂的家庭聚會空間，很自豪能支持這項慶典，讓田德隆社區更加團結。他也感謝馬百樂發起這場活動，讓家庭與社區能夠在市中心共襄盛舉。

金州勇士隊將在活動中舉辦籃球訓練營，開放9至18歲的田德隆青少年參加。國際知名獨立音樂廠牌EMPIRE（旗下藝人包括Kendrick Lamar、Shaboozey及Cardi B等）將特別安排16歲的巴勒斯坦饒舌歌手MC Abdul現場演出。

Eid街頭嘉年華將於4月5日中午12時至下午5時舉行，地點位於田德隆的核心區域，Golden Gate Greenway與Jones Street交叉路口。

舊金山 灣區 巴勒斯坦

上一則

英特爾CEO陳立武 自掏腰包2500萬買股 5年內不出售 與股東同陣線

下一則

復興崗校友會聯歡 首迎台灣代表

延伸閱讀

加州首例 舊金山全市啟動測速照相 33個路段開罰

加州首例 舊金山全市啟動測速照相 33個路段開罰
舊金山市長羅偉攬26企業高管組成團隊 首要任務拚復甦

舊金山市長羅偉攬26企業高管組成團隊 首要任務拚復甦
毒品死亡人數連4月上升 羅偉續掃蕩芬太尼

毒品死亡人數連4月上升 羅偉續掃蕩芬太尼
羅偉低調組2新公民團體 招募科技、商界專家領軍

羅偉低調組2新公民團體 招募科技、商界專家領軍
羅偉推動延長「創業首年免費」 助力小型企業發展

羅偉推動延長「創業首年免費」 助力小型企業發展

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
柯瑞打算在舊金山最時尚的街區建造自己的辦公大樓。（電視新聞截圖）

勇士隊球星柯瑞下個大計畫：舊金山最時尚街區擁有大樓

2025-03-15 21:33
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣商品 蔓越莓核桃麵包重新上架

2025-03-14 02:18
矽谷就業成長陷入停滯，個人收入卻大幅上漲，但高生活成本已抵銷收入水平提高的好處，最緊迫的住房問題，也未有大幅進展。(取自矽谷合資臉書)

矽谷就業成長停滯 個人收入卻大漲 難抵高生活成本

2025-03-16 02:20

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍