議員馬百樂發起 田德隆首辦街頭夜市

第五區市議員馬百樂。(記者王子涵╱攝影)

為刺激舊金山 田德隆區的活力，該區新任市議員馬百樂（Bilal Mahmood）首次將舉辦夜市風格的田德隆Eid街頭嘉年華。 其辦公室發文指出，活動預計吸引數千名居住在灣區 的穆斯林，共同慶祝齋月結束，並展現當地小商家與豐富的文化風貌。此外，EMPIRE唱片旗下藝人MC Abdul也將帶來精彩演出。

馬百樂表示，田德隆區有3500名兒童，且近四分之一的居民年齡在25歲以下，因此舉辦有趣、安全、適合所有年齡層的活動至關重要。他表示，田德隆區充滿活力、多元文化與社群連結，居民理應擁有能夠共同慶祝的空間。

他說：「我相信，這類活動將展現社區真正的活力、美食和商業潛力，這只是我們計畫引入田德隆的眾多夜市活動的開始。」

本次活動由田德隆穆斯林青年組織（Tenderloin Muslim Youth）、Into the Streets和華協中心聯合主辦，並獲得唱片公司EMPIRE及金州勇士隊的支持。活動包括：現場烹飪，勇士籃球學院（Warriors Basketball Academy）教練舉辦的青少年籃球訓練營，以及EMPIRE旗下知名藝人現場表演。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，像Eid街頭嘉年華這樣的活動，能夠促進社區活力，打造安全、充滿歡樂的家庭聚會空間，很自豪能支持這項慶典，讓田德隆社區更加團結。他也感謝馬百樂發起這場活動，讓家庭與社區能夠在市中心共襄盛舉。

金州勇士隊將在活動中舉辦籃球訓練營，開放9至18歲的田德隆青少年參加。國際知名獨立音樂廠牌EMPIRE（旗下藝人包括Kendrick Lamar、Shaboozey及Cardi B等）將特別安排16歲的巴勒斯坦 饒舌歌手MC Abdul現場演出。

Eid街頭嘉年華將於4月5日中午12時至下午5時舉行，地點位於田德隆的核心區域，Golden Gate Greenway與Jones Street交叉路口。