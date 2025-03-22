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退休人士票選 舊金山最適宜老人居 健康、交通方面得分最高

編譯組╱綜合報導
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樂齡會評選出最適合美國老年人居住的地方，灣區名列榜首。(取自Pexels)
樂齡會評選出最適合美國老年人居住的地方，灣區名列榜首。(取自Pexels)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，樂齡會(AARP)公共政策研究所的「宜居指數平台」(Livability Index Platform)根據七個類別的61個不同宜居指標對美國的每個社區進行了衡量。AARP按照社區規模小型、中型、大型和超大型，對排名進行了細分，其中舊金山名列榜首。

儘管排名靠前，但舊金山的總得分僅為66/100。該研究所負責家庭、住宅和社區事務的副總裁哈雷爾(RodneyHarrell)說，任何地方的居住環境都會有所取捨。

舊金山在健康方面的得分是84/100，健康方面的指標包括吸菸率、鍛鍊機會以及是否缺乏醫療保健專業人員。在交通方面，包括家庭交通成本、當地交通頻率、步行能力評分以及無障礙公交站點和車輛，舊金山獲得了75/100的高分。

對舊金山有利的指標還有：鄰里指標，包括雜貨店和農夫市場、圖書館、公園和工作場所的可達性(舊金山的得分為73/100)；目的地多樣性，工作場所的組合表明在步行一哩範圍內有各種目的地和服務；活動密度，即每平方英里的工作和人口數量之和。鄰里指標還包括犯罪率，這也是降低該市總分的一個因素。

但舊金山在機會方面的得分較低(45/100)，其中包括收入不平等和高中畢業率。住房方面，衡量指標包括住房成本、零階梯入口住宅(homes with zero-step entrances)的比例以及補貼住房的可用性，該市的得分僅為54/100。

該指數還考慮了當地或全州是否頒布了旨在改善犯罪和高住房成本等問題的政策。哈雷爾說，舊金山和加州在這方面得分很高。

灣區的其他幾個社區也榜上有名。聖馬刁和阿拉米達縣在超大型社區(定義為人口超過50萬)中分列21和25位。柏克萊和馬連縣在大型社區(人口在10萬至49萬9999之間)中分列20和25位。在中型或小型社區排名中，加州沒有入選，不過東海岸和中西部地區也有不少入選。

民眾可以將自己的地址、城市或郵遞區號填入AARP的宜居指數中，然後在https://livabilityindex.aarp.org/上查看所居住的地方的評分。頁面上有一個工具可讓居民自訂分數，選擇給予各種指標的比重，以協助居民找到適合的社區。

舊金山 加州 灣區

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