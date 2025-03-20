我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

提鮑德藝術展 「矽谷邊緣談論藝術人性」

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伯加德總結，工業化與數位化之下，藝術仍是對抗「無靈魂製造」的堡壘。（記者王子涵／攝影）
伯加德總結，工業化與數位化之下，藝術仍是對抗「無靈魂製造」的堡壘。（記者王子涵／攝影）

美國藝術家提鮑德（Wayne Thiebaud）以描繪蛋糕、鞋履等日常物件聞名，其作品中隱藏的幽默與對藝術史的顛覆性對話，成為大型回顧展的核心主題。舊金山榮譽軍團美術館（Legion of Honor）19日向媒體開放「提鮑德的藝術源自藝術」（Thiebaud′s Art Comes from Art）展覽，透過65件作品、37件私人收藏及28件臨摹經典，揭示這位「藝術神偷」如何從倫勃朗、馬蒂斯到抽象表現主義中汲取靈感，並轉化為獨特視覺語言。

3月30日，美術館將舉辦「千人蛋糕野餐」，邀請業餘烘焙者以提鮑德作品為靈感創作甜點，呼應其著名的糕餅繪畫系列。此外，伯加德將於本周六進行專題講座，深入解析展覽脈絡。

2017年，提鮑德逝世前四年，他在Apollo雜誌訪談中直言：「藝術界對幽默的缺失，這是一大損失。」

舊金山美術館美國藝術部資深策展人兼主管伯加德（Timothy Burgard）在開幕式上強調，提鮑德的幽默感不僅體現在小丑肖像或扭曲透視的玩心中，更在於他「竊取」藝術史的坦率，從17世紀荷蘭大師到現代漫畫，皆成為其創作養分。

展覽入口處，提鮑德1962年成名作「35分錢傑作」（35 Cent Masterworks）以諷刺姿態迎接觀眾：畫中書籍封面印滿藝術史巨匠之名，從莫內到蒙德里安，暗示藝術的民主化與商品化。

伯加德指出：「這幅畫誕生於大都會博物館以天價購入德庫寧作品的同一年，提鮑德既致敬經典，也質疑藝術市場的瘋狂。」

展覽依提鮑德「竊取術」分為三類：公開致敬、隱蔽挪用與直覺轉化。第一類直接引用，如臨摹哈爾斯（Frans Hals）的肖像筆觸；第二類需細察方知淵源，例如其妻子貝蒂·珍（Betty Jean）的沉思肖像，暗藏安格爾（Ingres）與畢卡索的構圖線索；第三類最為抽象，如將克萊因（Franz Kline）的抽象畫轉化為具象的「電椅」。

伯加德表示，展覽首度曝光提鮑德私人收藏的兩件珍品：安格爾1817年素描與瓊·米切爾（Joan Mitchell）1950年代抽象畫。後者揭示其鮮為人知的一面，即提鮑德終生創作非具象繪畫，卻從未展出。「他說抽象與寫實面臨同樣的挑戰：如何在平面創造生命力，」伯加德指著米切爾的狂野筆觸道。

展覽尾聲，策展團隊呼應提鮑德對數位時代的反思。在一段1970年代訪談中，他直言：「電視、廣告和科技不斷轟炸我們，但繪畫是沉默的。它等待你主動靠近。」

「在矽谷邊緣談論藝術的『人性』，別具意義，」伯加德總結，「提鮑德提醒我們，工業化與數位化之下，藝術仍是對抗『無靈魂製造』的堡壘。」

伯加德總結，工業化與數位化之下，藝術仍是對抗「無靈魂製造」的堡壘。（記者王子涵／...
伯加德總結，工業化與數位化之下，藝術仍是對抗「無靈魂製造」的堡壘。（記者王子涵／攝影）

舊金山 大都會 矽谷

上一則

Walgreen疑似華裔員工 涉刺傷竊賊被捕

下一則

聖荷西95125郵區 高級公寓租金合理

延伸閱讀

新書甫上市 藝術家王大宙在紐約一格畫廊開展

新書甫上市 藝術家王大宙在紐約一格畫廊開展
矽谷就業成長停滯 個人收入卻大漲 難抵高生活成本

矽谷就業成長停滯 個人收入卻大漲 難抵高生活成本
同機旅客猝逝 伴屍同坐共飛4小時 澳洲夫妻度假變噩夢

同機旅客猝逝 伴屍同坐共飛4小時 澳洲夫妻度假變噩夢
是否過當？屋崙警開應急燈追捕 超速車輛撞上交通桿

是否過當？屋崙警開應急燈追捕 超速車輛撞上交通桿
聖荷西住宅 不可回收廢棄物減16% 環境局：居民環保習慣改善

聖荷西住宅 不可回收廢棄物減16% 環境局：居民環保習慣改善

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切，她自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生

2025-03-12 20:17

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？