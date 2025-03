提鮑德藝術展 「矽谷邊緣談論藝術人性」

伯加德總結,工業化與數位化之下,藝術仍是對抗「無靈魂製造」的堡壘。(記者王子涵/攝影)

美國藝術家提鮑德(Wayne Thiebaud)以描繪蛋糕、鞋履等日常物件聞名,其作品中隱藏的幽默與對藝術史的顛覆性對話,成為大型回顧展的核心主題。舊金山 榮譽軍團美術館(Legion of Honor)19日向媒體開放「提鮑德的藝術源自藝術」(Thiebaud′s Art Comes from Art)展覽,透過65件作品、37件私人收藏及28件臨摹經典,揭示這位「藝術神偷」如何從倫勃朗、馬蒂斯到抽象表現主義中汲取靈感,並轉化為獨特視覺語言。

3月30日,美術館將舉辦「千人蛋糕野餐」,邀請業餘烘焙者以提鮑德作品為靈感創作甜點,呼應其著名的糕餅繪畫系列。此外,伯加德將於本周六進行專題講座,深入解析展覽脈絡。

2017年,提鮑德逝世前四年,他在Apollo雜誌訪談中直言:「藝術界對幽默的缺失,這是一大損失。」

舊金山美術館美國藝術部資深策展人兼主管伯加德(Timothy Burgard)在開幕式上強調,提鮑德的幽默感不僅體現在小丑肖像或扭曲透視的玩心中,更在於他「竊取」藝術史的坦率,從17世紀荷蘭大師到現代漫畫,皆成為其創作養分。

展覽入口處,提鮑德1962年成名作「35分錢傑作」(35 Cent Masterworks)以諷刺姿態迎接觀眾:畫中書籍封面印滿藝術史巨匠之名,從莫內到蒙德里安,暗示藝術的民主化與商品化。

伯加德指出:「這幅畫誕生於大都會 博物館以天價購入德庫寧作品的同一年,提鮑德既致敬經典,也質疑藝術市場的瘋狂。」

展覽依提鮑德「竊取術」分為三類:公開致敬、隱蔽挪用與直覺轉化。第一類直接引用,如臨摹哈爾斯(Frans Hals)的肖像筆觸;第二類需細察方知淵源,例如其妻子貝蒂·珍(Betty Jean)的沉思肖像,暗藏安格爾(Ingres)與畢卡索的構圖線索;第三類最為抽象,如將克萊因(Franz Kline)的抽象畫轉化為具象的「電椅」。

伯加德表示,展覽首度曝光提鮑德私人收藏的兩件珍品:安格爾1817年素描與瓊·米切爾(Joan Mitchell)1950年代抽象畫。後者揭示其鮮為人知的一面,即提鮑德終生創作非具象繪畫,卻從未展出。「他說抽象與寫實面臨同樣的挑戰:如何在平面創造生命力,」伯加德指著米切爾的狂野筆觸道。

展覽尾聲,策展團隊呼應提鮑德對數位時代的反思。在一段1970年代訪談中,他直言:「電視、廣告和科技不斷轟炸我們,但繪畫是沉默的。它等待你主動靠近。」