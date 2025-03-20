提鮑德藝術展 「矽谷邊緣談論藝術人性」

伯加德總結，工業化與數位化之下，藝術仍是對抗「無靈魂製造」的堡壘。（記者王子涵／攝影）

美國藝術家提鮑德（Wayne Thiebaud）以描繪蛋糕、鞋履等日常物件聞名，其作品中隱藏的幽默與對藝術史的顛覆性對話，成為大型回顧展的核心主題。舊金山 榮譽軍團美術館（Legion of Honor）19日向媒體開放「提鮑德的藝術源自藝術」（Thiebaud′s Art Comes from Art）展覽，透過65件作品、37件私人收藏及28件臨摹經典，揭示這位「藝術神偷」如何從倫勃朗、馬蒂斯到抽象表現主義中汲取靈感，並轉化為獨特視覺語言。

3月30日，美術館將舉辦「千人蛋糕野餐」，邀請業餘烘焙者以提鮑德作品為靈感創作甜點，呼應其著名的糕餅繪畫系列。此外，伯加德將於本周六進行專題講座，深入解析展覽脈絡。

2017年，提鮑德逝世前四年，他在Apollo雜誌訪談中直言：「藝術界對幽默的缺失，這是一大損失。」

舊金山美術館美國藝術部資深策展人兼主管伯加德（Timothy Burgard）在開幕式上強調，提鮑德的幽默感不僅體現在小丑肖像或扭曲透視的玩心中，更在於他「竊取」藝術史的坦率，從17世紀荷蘭大師到現代漫畫，皆成為其創作養分。

展覽入口處，提鮑德1962年成名作「35分錢傑作」（35 Cent Masterworks）以諷刺姿態迎接觀眾：畫中書籍封面印滿藝術史巨匠之名，從莫內到蒙德里安，暗示藝術的民主化與商品化。

伯加德指出：「這幅畫誕生於大都會 博物館以天價購入德庫寧作品的同一年，提鮑德既致敬經典，也質疑藝術市場的瘋狂。」

展覽依提鮑德「竊取術」分為三類：公開致敬、隱蔽挪用與直覺轉化。第一類直接引用，如臨摹哈爾斯（Frans Hals）的肖像筆觸；第二類需細察方知淵源，例如其妻子貝蒂·珍（Betty Jean）的沉思肖像，暗藏安格爾（Ingres）與畢卡索的構圖線索；第三類最為抽象，如將克萊因（Franz Kline）的抽象畫轉化為具象的「電椅」。

伯加德表示，展覽首度曝光提鮑德私人收藏的兩件珍品：安格爾1817年素描與瓊·米切爾（Joan Mitchell）1950年代抽象畫。後者揭示其鮮為人知的一面，即提鮑德終生創作非具象繪畫，卻從未展出。「他說抽象與寫實面臨同樣的挑戰：如何在平面創造生命力，」伯加德指著米切爾的狂野筆觸道。

展覽尾聲，策展團隊呼應提鮑德對數位時代的反思。在一段1970年代訪談中，他直言：「電視、廣告和科技不斷轟炸我們，但繪畫是沉默的。它等待你主動靠近。」