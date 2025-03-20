聖荷西95125郵區 高級公寓租金合理

聖荷西郵遞區號95125躋身美國十大能以較實惠價格租到高級公寓的郵區。(取自聖荷西市府臉書)

在合理價格內，找到一間在理想社內的時髦、良好設施公寓，是許多租屋人士的目標。然而，不是很多人了解是否有這樣的機會存在。

聖荷西 信使報報導，RentCafe.com針對美國各地郵遞區號進行分析，找出高檔公寓價格低於平均水平的城市郵遞區號，找出200個郵遞區號。這些地區租屋者可以較低月租、住在地理位置優良的高級公寓。

其中，有近一半郵遞區號位在美西與西南部城市，德州 奧斯汀市(Austin)位居榜首，有12個郵遞區號以優惠租金 可租到高級公寓，其次是亞特蘭大與聖安東尼奧、各有9個郵遞區號入榜，丹佛則有7個。

加州聖荷西郵遞區號95125，則躋身為第十名。當地包括Willow Glen街區與具有活力的林肯大道(Lincoln Avenue)，擁有大量綠地、節日慶典與農夫市場。有超過三分之一公寓都是高級公寓，平均租金比全聖荷西市高級公寓租金低380美元。儘管與其他地區相比，月租2860美元似乎較高，但身為一個全國平均收入最高的大都會區，租金相對合理，對於尋求兼具社區優勢與方便前往矽谷中心的租屋者來說，為不錯的選擇。

另一個租屋人士可以較低較格找到高級公寓的城市是西雅圖，有七個郵遞區號入榜，鞏固其作為繁榮科技中心的聲譽。當地租屋者可以低於市價享受高級生活，部分原因是當地高收入水平。休士頓是另一個熱門地區，有六個郵遞區號進榜。

以州層級來看，德州擁有最多郵遞區號、可以實惠價格租到高級公寓。德州有44個郵遞區號進榜，其次是科羅拉多州有19個郵遞區號、北卡羅萊納州有16個郵遞區號。

RentCafe.com研究團隊評估約1萬個郵遞區號，將選擇範圍縮小到熱門社區高品質公寓較多的城市。評估重點包括平均租金低於全市高級公寓的標準、每月租金支出不到當地家庭平均收入的三分之一等。