我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

谷歌遭控給白人、亞裔較高薪資 同意2800萬和解

編譯林思牧╱綜合報導
谷歌遭控給白人與亞裔較高薪資，同意以2800萬和解。(Google Maps)
谷歌遭控給白人與亞裔較高薪資，同意以2800萬和解。(Google Maps)

谷歌公司（Google）就指控支付白人和亞裔員工較高工資的集體訴訟達成和解，公司的6000多名現任和前任拉丁裔、原住民和太平洋島民員工，每人將從公司獲得約3000美元的賠償。

舊金山紀事報報導，擁有墨西哥和原住民血統的坎圖（Ana Cantu）於2014年被谷歌聘為社交媒體部門人員。她在2021年辭去了這家山景城數位廣告巨擘的職務，並於同月對谷歌提起訴訟。訴訟稱，她在谷歌的部門幾乎全部由白人組成，她「不斷詢問自己需要做什麼」才能像白人同事一樣獲得加薪或晉升，但「谷歌沒有人能夠提供答案」。

谷歌同意支付2800萬美元以結束訴訟。3月12日，聖塔克拉拉縣高等法院法官亞當斯（Charles Adams）認定該案為集體訴訟，並批准和解案。這筆賠償金將涵蓋2018年2月中旬至2024年底在谷歌加州地區工作的受影響員工。

谷歌發言人門西尼（Courtenay Mencini）於19日表示，公司仍然「不同意有歧視任何人的指控，並繼續致力於公平地支付、雇用和平等對待所有員工」。

訴訟稱，谷歌系統性地向某些種族和民族背景的人員支付低於白人、亞洲人或亞裔美國員工的工資，利用受影響員工之前的薪酬將他們安排到公司職位等級的較低級別，並拒絕給予晉升。另一起尋求集體訴訟地位的訴訟也對谷歌的黑人員工提出了類似的主張。

根據加州2018年起生效的一項法律，雇主被禁止詢問求職者的薪資歷史。坎圖聲稱，當她被聘用時，以及在集體訴訟涵蓋的期間（從2018年2月中旬到2024年底），谷歌的標準做法是詢問潛在雇員過去三份工作中的薪酬。

訴訟稱，基於種族和民族的招聘薪資差異在整個受影響工人的就業過程中持續存在，因為加薪是基於工資的百分比計算的。訴訟還聲稱，對於受影響的員工，谷歌系統性地拒絕晉升到更高的職位級別，並且更高級別員工的加薪百分比更高。

訴訟又稱，谷歌透過自己的紀錄和內部研究了解到了薪資不平等現象，研究發現白人員工的薪資高於非白人員工。坎圖聲稱不平等的薪水迫使她在2021年辭職。

谷歌 加州 原住民

上一則

聖荷西95125郵區 高級公寓租金合理

下一則

Muni預計6/21縮減2公車路線 乘客憂更長通勤時間、轉車

延伸閱讀

全球首次 宇樹機器人完成側空翻

全球首次 宇樹機器人完成側空翻
AI威脅防護 谷歌史上最大收購 砸320億併雲端安全新創Wiz

AI威脅防護 谷歌史上最大收購 砸320億併雲端安全新創Wiz
Alphabet砸320億收購Wiz 創公司歷來最大收購案

Alphabet砸320億收購Wiz 創公司歷來最大收購案
Alphabet沒死心 大舉加碼到330億美元想買資安新創Wiz

Alphabet沒死心 大舉加碼到330億美元想買資安新創Wiz
力推中低收入群體負減 中國調高最低工資

力推中低收入群體負減 中國調高最低工資

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切，她自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生

2025-03-12 20:17

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？