谷歌遭控給白人、亞裔較高薪資 同意2800萬和解

谷歌遭控給白人與亞裔較高薪資，同意以2800萬和解。(Google Maps)

谷歌 公司（Google）就指控支付白人和亞裔員工較高工資的集體訴訟達成和解，公司的6000多名現任和前任拉丁裔、原住民 和太平洋島民員工，每人將從公司獲得約3000美元的賠償。

舊金山紀事報報導，擁有墨西哥和原住民血統的坎圖（Ana Cantu）於2014年被谷歌聘為社交媒體部門人員。她在2021年辭去了這家山景城數位廣告巨擘的職務，並於同月對谷歌提起訴訟。訴訟稱，她在谷歌的部門幾乎全部由白人組成，她「不斷詢問自己需要做什麼」才能像白人同事一樣獲得加薪或晉升，但「谷歌沒有人能夠提供答案」。

谷歌同意支付2800萬美元以結束訴訟。3月12日，聖塔克拉拉縣高等法院法官亞當斯（Charles Adams）認定該案為集體訴訟，並批准和解案。這筆賠償金將涵蓋2018年2月中旬至2024年底在谷歌加州 地區工作的受影響員工。

谷歌發言人門西尼（Courtenay Mencini）於19日表示，公司仍然「不同意有歧視任何人的指控，並繼續致力於公平地支付、雇用和平等對待所有員工」。

訴訟稱，谷歌系統性地向某些種族和民族背景的人員支付低於白人、亞洲人或亞裔美國員工的工資，利用受影響員工之前的薪酬將他們安排到公司職位等級的較低級別，並拒絕給予晉升。另一起尋求集體訴訟地位的訴訟也對谷歌的黑人員工提出了類似的主張。

根據加州2018年起生效的一項法律，雇主被禁止詢問求職者的薪資歷史。坎圖聲稱，當她被聘用時，以及在集體訴訟涵蓋的期間（從2018年2月中旬到2024年底），谷歌的標準做法是詢問潛在雇員過去三份工作中的薪酬。

訴訟稱，基於種族和民族的招聘薪資差異在整個受影響工人的就業過程中持續存在，因為加薪是基於工資的百分比計算的。訴訟還聲稱，對於受影響的員工，谷歌系統性地拒絕晉升到更高的職位級別，並且更高級別員工的加薪百分比更高。

訴訟又稱，谷歌透過自己的紀錄和內部研究了解到了薪資不平等現象，研究發現白人員工的薪資高於非白人員工。坎圖聲稱不平等的薪水迫使她在2021年辭職。