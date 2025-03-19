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聖荷西新副城市經理皮內達 4月13日上任

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖荷西新任副城市經理曼努埃爾·皮內達將於4月13日上任。（圖／聖荷西政府提供）
聖荷西新任副城市經理曼努埃爾·皮內達將於4月13日上任。（圖／聖荷西政府提供）

聖荷西市政府17日宣布任命曼努埃爾‧皮內達（Manuel Pineda）為副城市經理，主管城市的基礎設施、公用事業及交通等領域。皮內達將於4月13日上任，加入城市經理辦公室領導團隊，協助推動聖荷西市的現代化發展戰略。

城市經理馬奎爾在宣布任命時說：「曼努埃爾是一位資深且敬業的公共服務者，擁有28年在南灣各大城市的實務經驗，包括聖荷西本市。他熟悉本地政府運作，並在交通、公用事業與資本建設領域具備深厚專業與領導力。我們很高興他選擇回歸聖荷西，與我們共同為市民服務。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）指出，皮內達的加入正值城市加速基礎設施升級、應對快速增長的科技投資需求之際。「曼努埃爾來自能源公用事業領域，具備協助城市與大型能源用戶合作的豐富經驗，這將提升我們對高負載企業與居民的服務品質與效率。」

皮內達的公務生涯始於1997年加入聖荷西市公共工程部，2000年轉任市交通部門擔任副工程師，歷經晉升後，於2009年出任副主任，負責管理聖荷西2.7億元的交通資本計畫。還參與規畫與領導聖荷西BART延伸項目的團隊，展現大型交通專案管理能力。

最近，他擔任聖塔克拉拉市旗下矽谷電力公司（Silicon Valley Power）公用事業長，領導235名員工與超過9億元的預算，帶領該公司擴展規模兩倍。

對於新職務，皮內達說：「我相信，開放溝通、信任與相互尊重，是推動政策與實現服務目標的核心。」

皮內達持有聖荷西州立大學土木工程學士學位，他與家人長期居住於聖荷西。

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