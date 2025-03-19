Taiwan Next攜plug and play Taiwan demo day打造新創生態

Taiwan Demo Day日前在矽谷Plug and Play Tech Center舉行，吸引逾500位各界菁英參與。（記者王日芯╱攝影）

由Taiwan Next主辦，美國知名「獨角孵化器」Plug and Play協辦的「Taiwan Demo Day」，日前在矽谷 Plug and Play Tech Center舉行，吸引逾500位各界菁英參與。這不僅是雙方首度合作，更是台美新創合作的重要里程碑。活動匯聚美台兩地優秀新創團隊，共同展演最新AI 技術與產品，並吸引眾多矽谷知名創投和企業參與，為美台新創搭建交流合作的橋梁。

主辦單位Taiwan Next謝凱婷表示，Taiwan Next致力於為新創打造連結資金、人才與技術的國際舞台。本次攜手Plug and Play，希望能讓多台灣新創與美國市場有更多的連結，也希望能借重Plug and Play豐富的新創作經驗。他們在過去曾成功孕育Google、PayPal、Dropbox等科技巨頭，為1萬7000家新創公司提供加速服務，創造了非常強而有力的新創生態圈。這次的合作，也讓我們增加更多台美交流的機會。

Taiwan Next謝凱婷說，Taiwan Next致力於為新創打造連結資金、人才與技術的國際舞台。（記者王日芯╱攝影）

共同舉辦的Plug and Play副總裁洛特（Johannes Rott）表示，「在Plug and Play，我們很高興能夠支持2025台灣科技峰會Demo Day，並為這個蓬勃發展的創新生態系統的發展做出貢獻。台灣長期以來一直是全球科技和創業的領導者，是我們擴張的自然選擇。我們很高興地宣布，我們在台灣桃園市開設了第一家店，期待與當地的初創企業、企業和投資者合作，推動有意義的創新，並釋放新的增長機會」。

Plug and Play副總裁Johannes Rott表示，台灣長期以來是全球科技和創業的領導者，是該公司擴張的自然選擇。（記者王日芯╱攝影）

台灣工研院創新ITIC總經理余宛如指出，當台積電 宣布在美國擴大投資的時刻，代表台灣已經是世界科技的引領者了。創新公司(ITIC)作為工研院設立的創投，過去45年來持續投資台灣深科技新創，見證並促進台灣半導體產業的蓬勃發展。如今，台灣在AI驅動的產業革命中已處於領先地位，ITIC將善用其獨特資源，積極推動台美在AI領域的合作。美國在AI軟體發展方面領先全球，但是AI也需要資料與硬體，而台灣不但是民主大聯盟的忠實夥伴，更在硬體研發製造方面擁有顯著優勢。我們深信，台美雙方的緊密合作，必將彼此互惠、推動AI應用加速落地。

新創公司在Taiwan Demo Day上介紹公司業務。（記者王日芯╱攝影）

本次春季Taiwan Demo Day吸引眾多台灣創創隊踴躍報名，經嚴格篩選後，最終選出10支菁英團隊於會中展演，分別是MetAI、MirWork、Morale AI、Pixel Canvas、Namecard.Al、Dealight、pxcode、TranXform、Athleo Al、RVI。

其中六隊來自美國，四隊遠自台灣而來，展現美台新創蓬勃動能。這些團隊不僅擁有令人矚目的背景，更在商業成成就上表現亮眼。