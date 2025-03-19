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Bluesky執行長黑T恤「沒有凱撒的世界」 暗諷查克柏格

編譯林思牧╱綜合報導
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在查克柏格夫人的40歲生日派對上，助手把查克柏格身上的燕尾服扯下，露出淡藍色連體緊身衣褲。(取自Instagram)
在查克柏格夫人的40歲生日派對上，助手把查克柏格身上的燕尾服扯下，露出淡藍色連體緊身衣褲。(取自Instagram)

德州奧斯汀舉行的南西南科技與文化大會（South by Southwesttech and culture conference）上，社群媒體藍天公司（Bluesky）執行長穿的衣服，被視為無指名嘲諷Meta執行長查克柏格

舊金山紀事報報導，3月10日星期一，格雷伯（Jay Graber）在主持主題討論時，她穿的寬鬆黑色T恤上印著大大的銀灰色「Mundus sin caesaribus」。這句拉丁文是「沒有凱撒的世界」的意思，很多人認為這是對查克伯格穿的一件將自己比作羅馬獨裁者凱撒大帝（Julius Caesar）的衣服的直接回應。

去年在蒙洛公園Meta總部舉行的「Meta Connect」開發師大會上，查克柏格穿著一件類似設計的T恤，上面寫著「Aut Zuck aut nihil」。這是拉丁文短語「Aut Caesar aut nihil」的即興變奏，翻譯過來就是「要嘛就當皇帝，否則什麼都不當。」

格雷伯的時尚宣言暗指Meta的「羅馬帝國」將被推翻，也體現了她的社交媒體平台Bluesky的更廣泛目標，該平台由前Twitter（現今的Ｘ平台）執行長多西(Jack Dorsey)於2019年創立。

格雷伯在當天的討論中解釋說：「如果一個億萬富翁買下或接管了Bluesky，或者我明天決定以一種人們不喜歡的方式進行改變，那麼用戶就可以退出並轉向另一個應用程式。網路中已有應用程式可以為您提供另一種查看網路的方式，或者你也可以建立一個新的網路。這種開放性保證了我們總是能找到新的選擇。」

去年總統大選後，許多名人退出X平台並紛紛湧向Bluesky，該平台的介面與馬斯克旗下的Ｘ平台類似，但對用戶的構建過程更加透明。Bluesky目前擁有超過3300萬名用戶。

這是查克柏格一系列有趣時尚選擇中的一個例子，他近來似乎喜歡印有醒目短語的T恤。他最火的時尚時刻之一發生在月前他妻子的40歲生日派對上，他穿著歌手Benson Boone在2025 年葛萊美獎頒獎典禮上表演時穿的同款淡藍色連體衣褲登台。

查克柏格在Instagram上分享了他戲劇性登場的視頻：他脫下燕尾服，露出那套緊身服裝，然後跳上鋼琴唱歌。

查克柏格 德州 馬斯克

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