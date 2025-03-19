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國防科技熱 史丹福學生紛退學創業 「國防黑客」課報名也激增

編譯組╱綜合報導
史丹福大學學生曾經追逐Meta和谷歌的工作，現在他們想從事國防工作。（取自Pexels）
史丹福大學學生曾經追逐Meta和谷歌的工作，現在他們想從事國防工作。（取自Pexels）

「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，許多學生剛進入史丹福大學時，並沒有夢想過有一天能在國家安全領域工作。那時像Palantir這樣與政府簽訂合同的國防情報公司，在校園裡被視為「邪惡的傢伙」（the evil guys）。

現在，氣氛發生了轉變。在史丹福，為美國政府製造科技產品又變得很酷。學生們紛紛退學，組建國防科技創業公司，爭奪政府安全機構或大型私人承包商的實習機會。本科生、商學院學生、現在從事國防科技工作的應屆校友以及教師，都對為美國製造戰爭機器表現出了濃厚的興趣。

最近，「國防黑客」（Hacking for Defense）課程的報名人數激增，在這門課程中，學生團隊與美國軍方贊助商合作，共同解決國家安全問題。為了應對日益增長的興趣，史丹福大學於 2021年成立了Gordian Knot Center，最初由美國海軍研究辦公室（U.S. Office of Naval Research）出資128萬元，作為國防科技項目的中心。

在過去的三年裡，Gordian Knot Center贊助了WINS、國家安全創新學者獎學金和史丹福 DEFCON會議，該會議去年有1000多人參加。該中心的教師還開設了兩門課程—2020年的「技術創新與大國競爭」（Technology Innovation and Great Power Competition）和今年的「政府內部的創業精神」（Entrepreneurship Inside Government），以滿足本科生激增的興趣。

與此同時，Palantir、Anduril、Vannevar Labs和Shield AI已成為史丹福畢業生的知名雇主，越來越多的學生開始創辦安全領域的初創公司。

學生們認為，這是生存問題，強調國家安全比普通的技術工作更有意義，是為「完成任務」（mission achievement），而不是為了盈利。美國擁有數十年的霸權與和平，但現在中國實力正在成倍增長，很明顯美國可能會輸，關係到生死存亡。

對政府工作重新產生興趣的同時，大科技公司的就業市場也在放緩，這是學生們將目光投向矽谷之外的原因之一。

反過來，國家安全機構也向史丹福大學頻送秋波。2022年，現任Gordian Knot Center副主任沃爾瑪（Eric Volmar）成立了五角大樓戰略資本辦公室（Pentagon's Office of Strategic Capital），幫助風險投資公司為先進位造和人工智慧AI提供資金。

贏得政府合同的公司可以獲得大筆穩定的經常性收入。根據Crunchbase的數據，2024年，風險投資者向國防科技初創企業投入了30億元，而2019年只有3億元。

但大多數國防工作進展緩慢、具有挑戰性，而且報酬很低，資金不穩定。雖然風險投資湧入，但政府是否願意購買這些初創公司的產品還有待觀察，否則一大批初創公司將會消亡。

史丹福大學 AI 矽谷

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