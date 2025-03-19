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金山機場客流量下降 飛往台灣增近40%稱冠

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山國際機場客流量下降，但飛往台灣的旅客人數卻大增。（取自舊金山國際機場官網）
舊金山國際機場客流量下降，但飛往台灣的旅客人數卻大增。（取自舊金山國際機場官網）

灣區三大機場近年來客流量均有所下降，但是飛往國外一地點的旅客人數卻大增。

舊金山紀事報報導，從2019年到2024年，灣區三大機場客流量皆出現下降，舊金山國際機場下降超過10%，屋崙國際機場下降21%，聖荷西國際機場下降25%。

紀事報認為，灣區機場客流量下降要歸咎於經濟。聖荷西機場和屋崙機場將客流量下降歸因於新冠疫情期間遠距會議成為常態，導致商務旅行減少。在疫情發生前，這兩個機場的航班主要目的地大部分是西岸其他城市，這些航線的旅客人數幾乎全都有所減少。

與聖荷西機場和屋崙機場相比，舊金山機場的國際旅客要多出許多，不過數據顯示，舊金山機場國際旅客的主要目的地已與過去不同。

聯邦運輸統計局（U.S. Bureau of Transportation Statistics）數據顯示，在疫情爆發前，北京和上海是舊金山機場最主要的國際航線之一，但到了2024年，北京和上海旅客人數排名下降到第25名和第26名，主要是因為美國和中國政府設定的航班數量上限仍遠低於疫情前數量。

而在疫情爆發前幾年旅客人數一直排名舊金山機場國際航班第三名的台灣桃園國際機場（TPE），現在取代了倫敦希斯洛機場（LHR）登上冠軍寶座，旅客人數大增近40%，希斯洛機場的旅客人數則維持不變。

台灣交通部觀光署表示，2024年美國赴台灣的旅客人數明顯增加。聯邦運輸統計局數據顯示，2024年從美國所有機場飛往台灣的旅客總人數有所增加，其中以舊金山出發的旅客人數增加得最多，從洛杉磯機場和西雅圖機場出發的旅客人數也大幅增加。

舊金山機場發言人雅克（Doug Yakel）指出，由於美國直飛中國的航班受到限制，因此，飛台灣旅客人數的增長有一部分是「經台灣轉機到亞洲其他目的地的客流量」。

紀事報表示，舊金山飛往亞洲其他目的地的旅客人數都不如台灣表現得出色。同樣是2019年到2024年，從舊金山飛香港的旅客人數大跌40%，使其從第二熱門目的地跌為第六，東京成田機場旅客人數在2019年也出現下滑，但2024年回升至前十名。

舊金山 疫情 灣區

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