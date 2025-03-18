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金山華埠大明星劇院4月5日慶百年 吳彥祖、方振豪共襄盛舉

記者王子涵╱舊金山報導
大明星劇院於1925年在舊金山華埠成立，多年來作為重要的戲曲表演舞台在華埠社區中活躍。（Alice Zhu提供）
大明星劇院於1925年在舊金山華埠成立，多年來作為重要的戲曲表演舞台在華埠社區中活躍。（Alice Zhu提供）

舊金山華埠大明星劇院（Great Star Theater）將於4月5日舉辦百年紀念活動，屆時社區領袖與名人齊聚一堂，共同慶祝這個美國最古老的華人劇院踏入新世紀。

據主辦方表示，著名華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）與資深華裔記者方振豪（Ben Fong-Torres）將作為主嘉賓參與慶祝，分享個人成長經歷、職業故事及其對華埠社區的影響。

大明星劇院於1925年在舊金山華埠成立，多年來作為重要的戲曲表演舞台在華埠社區中活躍。但在新業主Roger Pincombe和Alice Chu接手前，已變得十分破敗。

劇院在2021年翻修後重新開放，新業主簽訂了十年合約，希望恢復劇院往日的榮光。

Roger Pincombe曾表示，李小龍小時候曾在劇院看過其父親的表演。

大明星劇院現已轉型為非營利組織，擁有500個座位，並舉辦了數百場不同的演出，如粵劇表演、世界鋼管舞冠軍帶來的「垂直秀」、「星際大戰」滑稽模仿秀等，吸引超過8萬名觀眾，並在社群媒體累積1萬4000名關注者。

慶典將於當日下午2時開幕，活動內容包括：紅毯入場與合影儀式；粵劇、功夫與古箏表演；吳彥祖與方振豪訪談秀；VIP晚宴等。

主辦方發表聲明：「這座劇院不僅是一個表演場地，更是華埠的歷史記憶與文化象徵。透過這次籌款活動，我們希望不僅能慶祝劇院百歲生日，更能確保它在未來繼續為社區帶來藝術與靈感。」

大明星劇院於1925年在舊金山華埠成立，現已轉型為非營利組織，致力於推廣亞洲傳統...
大明星劇院於1925年在舊金山華埠成立，現已轉型為非營利組織，致力於推廣亞洲傳統藝術、培養新興藝術家，並振興華埠社區。（Alice Zhu提供）

華埠 舊金山 華裔

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