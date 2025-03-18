屋崙警涉濫裝追蹤器、非法取證 檢方無奈撤銷1謀殺案

因警方涉嫌非法安裝追蹤設備，檢察官撤銷了屋崙謀殺案控罪。(本報檔案照)

一名辯護律師指控屋崙 警方非法在一名男子的車上安裝跟蹤裝置，但是並無正當理由對其進行監視。檢察官之前向法庭文件作出回應，聲稱此舉是正當的。

法官原定要對這宗案件進行實質裁決（rules on the merits）。但這項判決始終未能作出。聽證會當天，檢察官來到法庭，撤銷了對這名屋崙男子的謀殺指控，從而阻止法庭處理追蹤設備的合法性問題。

東灣時報（East Bay Times）報導，這宗案件於去年年底被撤回，但此前並未有通報。

檢察官指控21歲的被告史蒂文森（Andre Stevens Jr.）謀殺罪的案件已經通過了初步聽證。史蒂文森被指控在一次駕車射擊事件中殺害了25歲的阿達南杜斯（Raymond Adanandus），當時槍手開了十幾槍。法庭紀錄顯示，案件的很大一部分證據取決於屋崙警方幾周前已安裝在涉案車輛上的追蹤裝置。

警方安裝追蹤裝置的理由籠罩在神祕之中。警方對此事的宣誓聲明均被密封，甚至連史蒂文森的律師都無權查看全部細節。紀錄顯示，當辯護律師塔爾（Miki Tal）在法庭上提出這個問題時，法官召開了一次不公開的錄影聽證會，審查了逮捕令，並維持了逮捕令。

但當塔爾第二次提出這個問題時，檢察官最終撤銷了起訴。

2024年5月27日，阿達南杜斯在屋崙麥克阿瑟大道駕車時被槍殺。他被槍擊 後繼續開車駛入聖利安住，並在那裡發生撞車。根據法庭文件顯示，當屋崙警方開始調查時，他們發現就在三天前，他們在史蒂文森的日產車上安裝了追蹤裝置，證明當時這輛車就在駕車槍擊案發生的地點。

史蒂文森被逮捕並被指控，法官在去年的初步聽證會上維持案件成立。但律師塔爾最終得知了警方放置追蹤裝置的理由，即警方懷疑史蒂文森此前參與了一場發生在約六個月前，即2023 年12月的搶劫案，他決定提出挑戰。

在祕密聽證會後提交的動議中，塔爾辯稱，這項「陳舊」的理由侵犯了史蒂文森的憲法權利，並且「沒有任何理智的警官」會利用搶劫探測器來追蹤車輛。

塔爾在一份法庭文件中寫道：「涉嫌搶劫和凶殺案搜查之間間隔了近六個月，表明缺乏進行搜查的合理原因。（警方）聲稱會找到此類證據的說法沒有任何具體事實支持，而且完全是含糊其辭。」

檢察官在答辯中僅依據追蹤裝置搜查令仍處於密封狀態這一事實，並推測雖然搶劫案已發生數月，但可能還有其他只有警方和法官才知道的理由。

去年10月31日，法官原本對辯方動議和檢方的回應作出裁決。但相反，檢察官退出了聽證會，宣布將指控史蒂文森的案件撤回。法庭紀錄顯示，後者已被監禁三個月，期間他的母親去世。