新冠疫情後 勞工仍近半時間在家工作

研究發現，在新冠疫情爆發五年後，美國勞工仍有近一半時間在家工作。（美聯社）

在新冠疫情 擾亂辦公室生活五年後，美國職場已逐漸適應新的工作節奏。一個追蹤遠距就業情況的研究小組發現，美國被允許遠距工作的勞工現在平均每周在家工作2.3天，占工作總時間近50%，而整體勞工平均每周也有1.4天的時間遠距工作，占工作總時間的28%。

這個情況與2019年時相比差異甚大。數據顯示，2019年時，遠距工作時間僅占美國勞工帶薪工作日的7%，而遠距工作時間比率最高紀錄是在疫情最嚴重的2020年創下的，高達61.5%。

進行這項研究的德雷克大學（Drake University）管理學教授波瓦諾瓦（Radostina Purvanova）和米契（Alanah Mitchell）表示，透過研究遠距工作和協作，他們了解到許多遠距工作面對的挑戰以及它經常被低估的優勢。他們發現，雇主和雇員還在努力尋找在家工作和在辦公室工作之間的平衡點，這正是為何雇主進辦公室工作的要求並不一定受到雇員支持的緣故。

2020年因疫情嚴重，大部分雇主迅速實施遠距工作政策，讓Zoom和其他一些之前不為人知的協作軟體公司一夜之間變得家喻戶曉。五年後，包括摩根大通、TikTok、亞馬遜和聯邦政府在內的許多雇主都捨棄了遠距工作，要求雇員全職重返辦公室。不過，這些例子仍然還不是常態。

根據每季追蹤超過1萬家美國公司職場政策的佛雷克斯指數（Flex Index），美國要求雇員全職在辦公室上班的情況正在減少。2023年初，有49%的雇主堅持要求員工每天到辦公室報到，到2024年底，這一比率下降到32%。不過，一些公司也正在放棄完全遠距工作政策。數據顯示，2023年初有31%的雇主採取完全遠距工作方式，到2024年底只剩25%繼續堅持。

於此同時，愈來愈多公司採用混合工作型態，即員工每周花一部分時間在辦公室工作，其他時間遠距工作。截至2023年初，約有20%的職場採用混合工作方式。

研究發現，遠距和混合工作方式在加州、麻州 、華盛頓州、俄勒岡州和科羅拉多州最受歡迎，最不受歡迎的是肯塔基州、路易斯安那州、內華達州、內布拉斯加州和阿拉斯加州 。

在某種程度上，這些地區性差異是因遠距工作方便性高低和公司雇員人數多寡造成的。模式顯示，遠距工作在小型企業和方便進行遠距工作的行業中較受歡迎，混合工作方式則在大企業中較受歡迎。