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舊金山市立圖書館3/16舉辦中草藥日 推廣傳統療法

記者李怡／舊金山報導
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舊金山公共圖書館將於16日舉辦中草藥日，推廣中醫藥傳統療法。（記者李怡╱攝影）
舊金山公共圖書館將於16日舉辦中草藥日，推廣中醫藥傳統療法。（記者李怡╱攝影）

舊金山市立圖書館將於3月16日下午1時至4時將舉辦「中草藥日」（Chinese Herbal Medicine Day），活動地點為舊金山主圖書館（San Francisco Main Library）的Koret講堂。

此次活動由美國中藥貿易協會、美國中醫跌打療法協會及華埠歷史文化協會聯合舉辦，旨在向公眾介紹中草藥的傳統療法，並提供免費健康諮詢與專題研討會。

舊金山市公立圖書館華裔中心負責人陳海青表示，推廣中醫藥不僅有助於解決全球健康需求，也能促進國際合作。在「中草藥日」活動中，他們將舉辦一系列醫學研討會、免費健康諮詢等活動，希望讓更多美國民眾了解、接受並使用中草藥。

美國中醫跌打療法協會會長Jason Zhao指出，中醫藥在美國的發展曾面臨諸多挑戰，但在中醫從業者的努力下，已獲得愈來愈多的認可。他說：「本次活動將邀請中西醫領域的知名專家與民眾交流，探討中西醫療法的奧秘。活動當天還將設立免費義診。」

活動內容包括專題討論會，探討中草藥的養生理念、傳統療法及歷史意義。現場還將提供個人化的中草藥諮詢與跌打療法體驗，讓參與者親身感受這一古老療法的魅力。

主辦方建議，參加健康諮詢的民眾穿著寬鬆舒適的衣物，並需簽署免責聲明。活動採取預約制，有意參加者可撥打415-557-4531或訪問on.sfpl.org/chinese-herbal-day報名。

舊金山 華埠 華裔

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