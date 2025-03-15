北灣蘇諾瑪華裔市議員丁駿輝 高票當選加州民主黨代表

北灣蘇諾瑪市華裔市議員、前市長丁駿輝，在第四選區最高票當選為加州民主黨代表，也是該選區唯一華裔代表。（記者劉先進╱攝影）

加州民主黨 眾議院選區代表選舉會議（Assembly District Election Meetings，ADEM）選舉結果出爐。在第四選區中，北灣蘇諾瑪市（Sonoma）華裔 市議員、前市長丁駿輝（Jack Ding）最高票當選為加州民主黨代表，也是該選區唯一華裔代表。

畢業於加州多明尼克大學（Dominican University）的丁駿輝，是中國第一代移民，曾在2021年斬獲市議會全票，成為北灣蘇諾瑪（Sonoma）180年歷史上，首個華裔、乃至少數族裔市長。在北灣城市歷史上頗為少見。

丁駿輝14日說，州民主黨代表的選舉，不像大選年，通常沒有太多人關注，沒想到自己能高票當選，或許是因為之前擔任蘇諾瑪市長，有一定的知名度。黨代表可以參加州民主黨代表大會，投票修改黨綱，決定背書哪一位州議員的候選人和州級的提案。而加州是深藍州，這種背書對選票的影響不小。「希望能為民主黨注入新鮮血液。作為華裔投下關鍵一票，也希望有更多華裔，積極投身政治和公共事務。」

丁駿輝說，蘇諾瑪市居住的華人僅有0.3%。但是，在150多年前，早期開發時期，25%的蘇諾瑪人口是中國勞工。由於種族歧視和排華法，他們默默地離開。在蘇諾瑪的歷史貢獻被遺忘。他決定繼續支持和籌款，建造一座紀念酒鄉華工的亭子（https://tingsonoma.org/）。

在2022年5月，丁駿輝作為市長，還簽署政府公告，紀念亞太裔傳統文化月，肯定亞太裔移民的貢獻，並代表蘇諾瑪市，向不公正地對待在該市生活和工作的中國移民正式道歉。蘇諾瑪當時成為北灣首個、加州第五個（其他四個分別是舊金山、聖荷西、洛杉磯和安提亞克），為排華法案正式道歉的城市。