做好社區衣櫥 華裔譚永興獲「影響力勇士獎」

阿拉米達市的「美好生活基金會」華裔執行總監譚永興，獲得金州勇士隊頒發的「影響力勇士獎」，並獲贈一件25號球衣。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士13日晚舉行亞太裔傳統夜活動，阿拉米達市的非營利組織「美好生活基金會」（All Good Living Foundation）華裔 執行總監譚永興（Chris Tam）獲得球隊頒發的「影響力勇士獎」（Impact Warrior），表彰他為當地家庭提供免費的生活必需品，比如食物，學習用品等。他還獲贈一件25號球衣。

譚永興說，父親Nielsen Tam來自舊金山 ，是阿拉米達市第一位華裔校長。他從事教育工作長達39年。在他因癌症 去世前不久，萌生創辦一家非營利機構的想法，以幫助有需要的孩子和學校。美好生活基金會應運而生。

譚永興表示，基金會創立了「做好社區衣櫥」項目（Do Good Community Closets），希望為阿拉米達縣有近5000個無房可住的學生，提供免費鞋子、衣服、洗漱用品和食物。但在運作中發現不少挑戰，全縣有15個城市的人，需要到阿拉米達市領取這些免費物品，運輸和拿貨成問題。於是，基金會在12個學校設立免費儲存空間社區衣櫥，學生過來拿東西，由員工和社區參與管理。而免費物品一部分是基金會購買，一部分由社區捐贈。

在提供免費食品過程中，也面臨難關。阿縣有一項法律，杜絕食品浪費，該組織就開展食物救援，從不同麵包店購買麵包，或從食品銀行拿貨，再將食物送到家庭，處理不同的物流問題。

譚永興說，在基金會運作過程中，得到勇士社區基金會和勇士球員的不少幫助。比如退役功勛球員伊戈達拉 （Andre Iguodala）和韋斯特（David West），他們一起投入基金會和社區的工作，幫助基金會壯大，韋斯特還擔任基金會理事會成員。最近，基金會與知名家電巨頭Whirlpool合作，該公司免費贈送冰櫃和冰箱。NBA退役球員協會合作，「我們的社區衣櫥被稱為傳奇茶水間。」