聖縣獨立日煙花補助金 開始申請

聖塔克拉拉縣希望今年獨立日民眾不要使用商業煙花，以免讓社區處於火災的風險之中。(取自Elijah Pilchard / pixels)

據聖塔克拉拉縣通訊和公共事務辦公室訊息，該縣已經開放地方政府和社區組織申辦2025年獨立日煙花大會的補助金申請。申請截止日期是4月6日下午5時。

提供這總計2萬5000美元的資金的目的在於確保獨立日慶祝活動安全有序，希望民眾不要使用商業煙花，以免讓社區處於火災的風險之中。

聖縣下屬5個選區每個選區都可以申請到最多5000美元的補助，可以由兩個申請人平分。要獲得這項用於家庭友好活動的補助，還必須保證活動向該縣所有居民開放，並包含安全教育的元素。

4月6日的截止日期過後，聖塔克拉拉縣消防局，警察局，縣執行長辦公室以及公園和休閒部將共同審核和評估所有的申請，再提交候選名單給縣議會通過。縣議會會在今年5月審核和批准補助金。

申請補助金的煙花大會活動必須符合如下要求：

必須在聖縣境內舉辦；必須是已有活動，最少是第二年舉辦（如果是因為疫情 期間的公共健康禁令停辦可以豁免）；必須包含公共火災安全教育元素；必須對聖縣所有居民開放，要對家庭友好；如果中選的話，必須要說明如何使用這筆補助金。