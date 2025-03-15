北加台灣會館講座 聚焦防癌與基因風險

醫師廖俊惠講解癌症的防治。(記者王日芯╱攝影)

癌症 已成為全球主要死亡原因之一，而對於旅居美國的台美人而言，基因、飲食與環境的獨特交互影響，已讓其在癌症流行病學方面展現出不同於其他族群的特徵。為提升社區對癌症預防與篩檢的認識，北加州台灣會館於3月13日舉辦醫學講座，邀請資深醫學專家解析癌症的發生機制、基因影響與防治策略，幫助民眾提升健康意識，降低罹癌風險。

內科及老年醫學主治醫師廖俊惠分析了台美人社群常見的癌症類型，包括肺癌、乳腺癌、前列腺癌、支氣管癌與結腸癌。他指出，這些癌症的高發生率與遺傳基因、飲食結構、生活習慣以及環境暴露息息相關。

肺癌是美國與全球最常見的癌症之一，台美人的肺癌風險與環境因素密切相關。研究發現，即便是不吸菸的亞裔 女性，罹患肺腺癌的風險仍顯著高於其他族群，可能與基因變異、炒菜油煙長期暴露以及空氣污染有關。廖醫師建議，40歲以上或有家族病史者考慮盡早篩檢，以便早期發現與治療。

乳腺癌則是台美女性最關注的癌症之一，研究已顯示亞裔女性的乳腺癌發病年齡較白人女性更早，部分與基因突變有關。此外，女性生育年齡推遲、哺乳時間縮短等，也已被證實會增加乳腺癌風險。廖醫師提醒，40歲以上女性應定期進行乳房X光攝影（Mammogram），有家族病史者則可考慮更早篩檢，甚至進行基因檢測，以評估個人風險並及早採取預防措施。

科學研究證實，基因突變在癌症發生過程中扮演關鍵角色。廖醫師在講座中已強調，某些遺傳變異可能導致細胞無法正常修復DNA ，進而增加癌症風險。環境中的致癌物質也會對DNA造成改變。

隨著癌症研究的持續進展，醫學界已提出多種可行的預防措施。講座中，廖醫師提供以下建議，幫助社區民眾降低罹癌風險。首先要均衡飲食，多攝取蔬菜、水果、全穀類與健康蛋白質，避免高脂肪、高糖與加工食品。規律運動，每周進行等強度運動，以維持健康體重並降低發炎反應。戒菸與限酒，菸草與酒精已被證實與多種癌症相關，戒菸與減少酒精攝取可顯著降低癌症風險。定期篩檢，根據年齡與家族病史，接受適當的癌症篩檢，減少環境毒素暴露，如避免接觸二手菸、工業化學物質與空氣污染源，降低致癌物質對身體的影響。