我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

北加台灣會館講座 聚焦防癌與基因風險

記者王日芯╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師廖俊惠講解癌症的防治。(記者王日芯╱攝影)
醫師廖俊惠講解癌症的防治。(記者王日芯╱攝影)

癌症已成為全球主要死亡原因之一，而對於旅居美國的台美人而言，基因、飲食與環境的獨特交互影響，已讓其在癌症流行病學方面展現出不同於其他族群的特徵。為提升社區對癌症預防與篩檢的認識，北加州台灣會館於3月13日舉辦醫學講座，邀請資深醫學專家解析癌症的發生機制、基因影響與防治策略，幫助民眾提升健康意識，降低罹癌風險。

內科及老年醫學主治醫師廖俊惠分析了台美人社群常見的癌症類型，包括肺癌、乳腺癌、前列腺癌、支氣管癌與結腸癌。他指出，這些癌症的高發生率與遺傳基因、飲食結構、生活習慣以及環境暴露息息相關。

肺癌是美國與全球最常見的癌症之一，台美人的肺癌風險與環境因素密切相關。研究發現，即便是不吸菸的亞裔女性，罹患肺腺癌的風險仍顯著高於其他族群，可能與基因變異、炒菜油煙長期暴露以及空氣污染有關。廖醫師建議，40歲以上或有家族病史者考慮盡早篩檢，以便早期發現與治療。

乳腺癌則是台美女性最關注的癌症之一，研究已顯示亞裔女性的乳腺癌發病年齡較白人女性更早，部分與基因突變有關。此外，女性生育年齡推遲、哺乳時間縮短等，也已被證實會增加乳腺癌風險。廖醫師提醒，40歲以上女性應定期進行乳房X光攝影（Mammogram），有家族病史者則可考慮更早篩檢，甚至進行基因檢測，以評估個人風險並及早採取預防措施。

科學研究證實，基因突變在癌症發生過程中扮演關鍵角色。廖醫師在講座中已強調，某些遺傳變異可能導致細胞無法正常修復DNA，進而增加癌症風險。環境中的致癌物質也會對DNA造成改變。

隨著癌症研究的持續進展，醫學界已提出多種可行的預防措施。講座中，廖醫師提供以下建議，幫助社區民眾降低罹癌風險。首先要均衡飲食，多攝取蔬菜、水果、全穀類與健康蛋白質，避免高脂肪、高糖與加工食品。規律運動，每周進行等強度運動，以維持健康體重並降低發炎反應。戒菸與限酒，菸草與酒精已被證實與多種癌症相關，戒菸與減少酒精攝取可顯著降低癌症風險。定期篩檢，根據年齡與家族病史，接受適當的癌症篩檢，減少環境毒素暴露，如避免接觸二手菸、工業化學物質與空氣污染源，降低致癌物質對身體的影響。

癌症 亞裔 DNA

上一則

灣區物價飛漲30% 居然有餐廳漢堡只賣2美元

下一則

請問專家／安心指南為華人量身定做

延伸閱讀

走上至親罹癌的路…「癌二代」憂鬱更深

走上至親罹癌的路…「癌二代」憂鬱更深
改造蘋果抗春霜 密西根野果基因有答案

改造蘋果抗春霜 密西根野果基因有答案
吃糖後記得刷牙 營養學家：馬鈴薯、吐司也需要

吃糖後記得刷牙 營養學家：馬鈴薯、吐司也需要
向生技公司要「4寶」 吳欣盈討產子臍帶血 索賠1500萬

向生技公司要「4寶」 吳欣盈討產子臍帶血 索賠1500萬
要復活猛獁象 已造出厚毛鼠 並鎖定亞洲象

要復活猛獁象 已造出厚毛鼠 並鎖定亞洲象

熱門新聞

好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯