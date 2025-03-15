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罷工一周癱瘓南灣交通 VTA工會堅稱合法

記者龔玥╱聖荷西報導
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VTA工人堅持罷工，南灣的公共汽車和輕軌系統幾乎全面癱瘓。(取自facebook)
VTA工人堅持罷工，南灣的公共汽車和輕軌系統幾乎全面癱瘓。(取自facebook)

聖塔克拉拉交通管理局（VTA）已向法院提起訴訟，試圖迫使正在罷工的司機重返工作崗位。自周一開始，VTA工會已連續近一周罷工，導致南灣的公共汽車和輕軌系統幾乎全面癱瘓，影響約10萬名乘客的日常通勤。

根據nbc bay area的報導，罷工嚴重影響了南灣的交通運行，因此VTA決定採取法律行動，聲稱罷工違反了司機目前的合同，並要求法官強制工會成員恢復工作。「我們採取這一法律步驟，是希望盡快恢復公交服務，以滿足乘客需求，」VTA方面表示。

VTA的訴狀指出，現行合同中包含「不罷工條款」，即使合同到期，在談判期間，該協定仍應繼續有效。然而，工會方面對此表示反對，稱他們的合同已到期，因此罷工完全合法。針對VTA的法律訴訟，工會主席駁斥了VTA的立場，認為該機構在合同已經到期的情況下，仍試圖用舊合同限制工人權利，做法毫無意義。「合同已經到期，VTA卻堅持稱協議仍然有效，我們真的不明白他們的立場從何而來。」

法學教授西瑪·派特爾（Seema Patel）分析認為，由於雙方對合同條款的理解存在分歧，法官可能會傾向於支持工會。派特爾說︰「法律上已有明確的先例，通常情況下，在勞資協定到期後，工人有權罷工。」

此次罷工的核心問題之一是薪資調整。工會要求在未來三年內每年加薪6%，但VTA僅同意每年3%的漲幅，雙方在關鍵薪資問題上仍未達成共識。

工會表示，他們將繼續罷工，直到新的合同達成。「我們願意重回談判桌，但目前還沒有安排任何正式會議。」VTA方面也表示，願意就合同問題進行談判，希望盡快找到解決方案，以恢復正常交通運營。

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