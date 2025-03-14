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慈濟腎友會聚會 3/16資深護理師談洗腎

記者江碩涵╱聖荷西報導
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北加州慈濟腎友會3月16日下午2時至5時舉辦今年第一次腎友會聚會。（主辦單位提供）
北加州慈濟腎友會3月16日下午2時至5時舉辦今年第一次腎友會聚會。（主辦單位提供）

加州慈濟腎友會3月16日下午2時至5時舉辦今年第一次腎友會聚會，此聚會每兩個月舉行一次，本月腎友會聚會，邀請服務洗腎中心多年的資深護理師郭蕙怡為腎友們講解「洗腎方式知多少」。

 腎臟衰竭病患均依賴透析治療（俗稱洗腎）維生，唯一脫離洗腎生活的方法是「腎臟移植」。而腎臟移植需等待數年，因此順利的透析治療非常重要。透析治療的成效與生活品質繫於病患配合度，病患配合度又以其對透析治療的認知與態度息息相關。

目前透析方式有在洗腎中心每周三、四次的血液透析（俗稱血洗）、在家腹膜透析（俗稱腹洗）及在家血液透析三種方法。病患依個人身體狀況、居家環境、衛生習慣等選擇適合自己的洗腎方式，病患及家屬需要學習相關知識及技能，以便順利進行洗腎，如此就能過著正常快樂的生活。

3月腎友會聚會將以網路方式Zoom進行，連結如下：

https://us02web.zoom.us/j/82684522293?pwd=IxttXUykSzjJsYdfuTiR9pAxXz3MSk.1 

Zoom ID: 826 8452 2293

Passcode: 2025

如以電話參加聚會，電話號碼是+1-669-900-6833或82684522293。

慈濟基金會是國際性非營利慈善組織，腎友會不分宗教、性別，免費服務華裔朋友，所有志工本著慈悲喜捨的精神，以愛心無所求的付出，歡迎有心的醫護人員、志工加入助人行列，共同為身受病苦同胞服務。慈濟基金會北加州分會志業園區地址2355 Oakland Rd., San Jose, CA 95131，如需更多資訊，可電洽408-457-6969。

慈濟 加州 北加

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