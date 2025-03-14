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灣區僑務榮譽職續任 僑委會頒感謝狀

記者江碩涵╱聖荷西報導
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續任僑務委員吳怡明(左3)、新任僑務委員陳陽明(右3)、李垣麟(左2)、張正邦(右2)及劉玲霞(左1)。(主辦單位提供)
續任僑務委員吳怡明(左3)、新任僑務委員陳陽明(右3)、李垣麟(左2)、張正邦(右2)及劉玲霞(左1)。(主辦單位提供)

舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心3月11日晚間舉行金山灣區新續任僑務榮譽職聘書暨僑務委員會感謝狀頒發儀式，由駐舊金山經文處長賴銘琪代表僑務委員會頒發僑務榮譽職聘書、推動台灣參與「世界衛生大會(WHA)」與參與聯合國感謝狀及台灣華語文學習中心(TCML)2024年評鑑最優及優良獎。

賴銘琪表示，僑務榮譽職人員服務僑社不落人後，堅定支持中華民國台灣，在主流社區推動台灣多元文化、教育傳承，並協助經貿發展或國民外交，希望透過頒發聘書儀式肯定榮譽職人員在僑界的貢獻，也盼能鼓勵更多僑胞投入僑社服務志業，並鼓勵僑界在各地聲援台灣參與國際組織。

此次新聘及續任僑務榮譽職任期自2025年1月1日至2027年12月31日止，包括僑務委員吳怡明、陳陽明、李垣麟、張正邦、劉玲霞；僑務諮詢委員鄭光志、張秋雄、高玉麗、崔競乾、余金榜、鄭武略、唐孝先、莊靜娜、林貴香、陳建芬、洪讀、陳鈞亞、胡立民、黃美星、王龍文、鍾振乾、李文雄、李漢文及吳金柱。

僑務顧問余舜華、蔡定晴、孫櫻蓮、趙蓮君、陳宗義、張世昌、王婉君、黃本初、鄭應中、潘秀蘭、莊勝津、劉寶剛、王智弘、陳惠香及藍佳欣；僑務促進委員莊秀玉、溫彩鉦、林文章、徐秋容、陳叔元、邱佩芝、黃偉凱、黃俊肇、高逞陽、黃安立、奚藻勳、朱季光、游淑華、黃安利、陳文羿、王以芹、汪松林、張嘉周、張志仰、陳立功、單聖玲、錢龍、廖健閔、王若衣、韓中芬、李俞瑩、簡孟甄及鍾魯珍等人。

當天除頒發僑務榮譽職聘書及推動台灣參與「世界衛生大會」及聯合國感謝狀，亦頒發全球台灣華語文學習中心2024年評鑑最優及優良獎，最優獎由北加州台灣會館獲獎，優良獎則由矽谷中文學校獲獎。

頒發全球台灣華語文學習中心2024年評鑑最優及優良獎，最優獎由北加州台灣會館(左...
頒發全球台灣華語文學習中心2024年評鑑最優及優良獎，最優獎由北加州台灣會館(左1)獲獎，優良獎則由矽谷中文學校(右2)獲獎。(主辦單位提供)
個人推動台灣參與「世界衛生大會(WHA)」與參與聯合國感謝狀，由左至右僑教中心主...
個人推動台灣參與「世界衛生大會(WHA)」與參與聯合國感謝狀，由左至右僑教中心主任莊雅淑、僑務委員吳怡明、僑務促進委員陳文羿、僑務委員魏德珍、經文處長賴銘琪、僑務諮詢委員李漢文、李文雄、鍾振乾、林錦堂及僑務顧問葉俊雄。(主辦單位提供)
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心3月11日晚間舉行金山灣區新續任僑務...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心3月11日晚間舉行金山灣區新續任僑務榮譽職聘書暨僑務委員會感謝狀頒發儀式。(主辦單位提供)

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