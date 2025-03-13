我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

光天化日綁架女子 屋崙通緝嫌犯

記者劉先進／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為綁架嫌犯。（警方供圖）
圖為綁架嫌犯。（警方供圖）

屋崙警局12日公布4日一起綁架案的嫌犯照片和車輛，呼籲公眾提供線索，找到下落不明的受害者，並逮捕嫌疑人。綁架發生在光天化日之下，且嫌犯故意用連體衫帽遮住頭部，拖走受害者時，不理睬其大喊大叫，可謂囂張至極。

警方提供的資料和監控顯示，3月4日下午3時30分，一名身分不明的非裔女性正在第98大道1800街區行走，另一名身分不明的嫌疑人試圖用車撞她。隨後嫌疑人下車，特意戴上連體衫帽，並對受害人連擊數拳，造成嚴重傷害。嫌疑人強行抓住受害人，不顧她的反抗將其塞進車內。綁架過程中，受害人一直大喊大叫，聲稱自己被綁架了。嫌疑人隨後坐進駕駛座，沿著98大道向西行駛，去向不明。

嫌疑人的車輛後來在東屋崙被發現，經確認是贓車。然而，受害人和嫌疑人均下落不明。

警方說，受害人是一名20到22歲的非裔女性。她身高約5呎5吋，體重約140磅。她留著辮子，最後一次露面時穿著淺色連帽衫和淺色牛仔褲。而嫌疑人是一名20到24歲的非裔男性。他身高約5呎5吋，身材瘦削。留著短而捲曲的頭髮，左臉頰有一道疤痕或印記。他最後一次露面時身穿黑色連帽衫，背面印有白色標誌，藍色牛仔褲，白色鞋子。

如果有人對此事件有任何資訊，可致電（510）238-3641聯繫屋崙警局失蹤人口科室，或撥打911。

圖為嫌犯車輛。（警方供圖）
圖為嫌犯車輛。（警方供圖）

非裔 屋崙 8大道

上一則

雞蛋變金蛋 好市多推這款替代品保質25年 華女啼笑皆非

下一則

地檢長謝安宜領導下 舊金山犯罪起訴量回升近10年前

延伸閱讀

雞蛋變金蛋 好市多推這款替代品保質25年 華女啼笑皆非

雞蛋變金蛋 好市多推這款替代品保質25年 華女啼笑皆非
屋崙市長選舉2領先者芭芭拉李、泰勒 各集資數十萬競選基金

屋崙市長選舉2領先者芭芭拉李、泰勒 各集資數十萬競選基金
中文沉浸式課程供不應求 庫比蒂諾學區抽籤結果「慘烈」

中文沉浸式課程供不應求 庫比蒂諾學區抽籤結果「慘烈」
查屋崙前市長涉貪案 擴至聖利安住 市議員住所遭搜查

查屋崙前市長涉貪案 擴至聖利安住 市議員住所遭搜查
是否過當？屋崙警開應急燈追捕 超速車輛撞上交通桿

是否過當？屋崙警開應急燈追捕 超速車輛撞上交通桿

熱門新聞

一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08
美國西南航空周二發布公告，終結此前的免費行李托運政策。（美聯社）

西南航空終結免費行李托運 去年已取消開放自選座位

2025-03-11 14:37

花1.44億買美超微股票慘賠 加州這家公司提告求償

2025-03-07 18:33
特映會中的互動環節。（記者李怡╱攝影）

「哪吒2」舊金山特映會盛大舉行 觀眾熱烈反響

2025-03-09 17:31
不二家原版草莓海綿蛋糕在北加州好市多熱賣。（取自不二家美國官網）

北加好市多門店上架不二家原版草莓海綿蛋糕

2025-03-09 14:50

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？