光天化日綁架女子 屋崙通緝嫌犯

圖為綁架嫌犯。（警方供圖）

屋崙 警局12日公布4日一起綁架案的嫌犯照片和車輛，呼籲公眾提供線索，找到下落不明的受害者，並逮捕嫌疑人。綁架發生在光天化日之下，且嫌犯故意用連體衫帽遮住頭部，拖走受害者時，不理睬其大喊大叫，可謂囂張至極。

警方提供的資料和監控顯示，3月4日下午3時30分，一名身分不明的非裔 女性正在第98大道 1800街區行走，另一名身分不明的嫌疑人試圖用車撞她。隨後嫌疑人下車，特意戴上連體衫帽，並對受害人連擊數拳，造成嚴重傷害。嫌疑人強行抓住受害人，不顧她的反抗將其塞進車內。綁架過程中，受害人一直大喊大叫，聲稱自己被綁架了。嫌疑人隨後坐進駕駛座，沿著98大道向西行駛，去向不明。

嫌疑人的車輛後來在東屋崙被發現，經確認是贓車。然而，受害人和嫌疑人均下落不明。

警方說，受害人是一名20到22歲的非裔女性。她身高約5呎5吋，體重約140磅。她留著辮子，最後一次露面時穿著淺色連帽衫和淺色牛仔褲。而嫌疑人是一名20到24歲的非裔男性。他身高約5呎5吋，身材瘦削。留著短而捲曲的頭髮，左臉頰有一道疤痕或印記。他最後一次露面時身穿黑色連帽衫，背面印有白色標誌，藍色牛仔褲，白色鞋子。