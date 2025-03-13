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Niantic視頻遊戲Pokémon GO 35億美元賣給沙國公司

編譯組／綜合報導
加州視頻遊戲公司以35億美元將Pokémon GO及更多遊戲出售給Scopely。（取自Pexels）
加州視頻遊戲公司以35億美元將Pokémon GO及更多遊戲出售給Scopely。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，Pokémon GO的開發商Niantic將以35億美元的價格把旗下的視頻遊戲出售給沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的Scopely公司。

總部位於舊金山的Niantic旗下遊戲月活用戶超過3000萬，2024年收入超過10億美元。該交易尚待監管部門批准，交易還包括Pikmin Bloom、Monster Hunter Now、Campfire和Wayfarer等遊戲。

「Scopely完全相信我們的使命和持續目標，即盡可能創造最好的Pokémon GO體驗。他們的工作重點將是支持我們的團隊，為繼續提供大家熟悉和喜愛的遊戲提供資源，」Niantic的Pokémon GO負責人吳友軒（Ed Wu）在一份聲明中說。

吳友軒說，出售後，整個Pokémon GO團隊仍將繼續合作工作。

Scopely現有的遊戲包括Monopoly Go!和Marvel Strike Force。

出售後，Niantic計畫將其地理空間（Geospatial）人工智慧平台分拆成一家新公司，由現任首席執行長漢克（John Hanke）領導。Niantic將保留Ingress和Peridot產品。

雖然Pokémon GO已經火爆了十年，但Niantic在2023年裁員約230人，約占其員工總數的四分之一，並取消了部分遊戲。

「過去十年來，Niantic團隊所取得的成就令我們深受鼓舞，他們所提供的創新體驗吸引了全球廣大、持久的受眾，並讓人們走入現實世界，」Scopely首席營收官奧布萊恩（Tim O'Brien）在一份聲明中說。「我們期待通過合作進一步加速團隊的創造力。」

沙烏地阿拉伯公共投資基金（Saudi Arabia Public Investment Fund）旗下的Savvy Games Group擁有 Scopely公司，該公司總部位於庫爾富市（Culver City）。Savvy於2023年以49億美元收購了Scopely。

舊金山 沙烏地阿拉伯 人工智慧

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