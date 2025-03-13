百年歷史卡斯楚劇院 翻新工程超支兩倍

舊金山卡斯楚劇院備受爭議的翻新工程，其費用已超出最初預算的兩倍。（取自Castro劇院社媒帳號）

據SFGATE報導，舊金山 卡斯楚區（Castro）劇院備受爭議的翻新工程，其費用已超出最初預算的兩倍，進一步推遲了重新開放的計畫。這座百年歷史的劇院自2024年起關閉，來自柏克萊的娛樂公司Another Planet Entertainment（APE）將其改造為現場音樂表演場地。在此期間，翻修預算已增加超過2000萬元。

APE發言人佩里（David Perry）說︰「原本預算為1500萬元，目前完工則至少需要3500萬元。」APE同時是Outside Lands音樂節的主辦方，原計畫於2025年夏季重新開放劇院。然而佩里表示，公司目前的目標是在年底前重新開幕。「最重要的是，我們希望盡快讓卡斯楚劇院重新服務於LGBTQ +群體、文化活動及小商業提供服務。」

佩里拒絕解釋成本增加的原因，但詳細列出了翻修工程的幾個項目。強調這些新增設備需要更多電力，因此APE正在升級劇院的電力系統。

「我們目前的問題在於太平洋瓦電（PG&E）。」APE產品經理凱西（Margaret Casey）在2月的卡斯楚商業協會（Castro Merchants Association）會議表示：「我們有幾種不同的電力供應選擇，但我們對此毫無掌控權，因此目前仍處於停滯狀態。」

太平洋瓦電的發言人表示，除非APE恢復原有的電力計畫，否則該公司已「完成了這項工程的合約」。

2022年1月，APE宣布與劇院業主合作，將劇院改造為現場音樂表演場地。然而，APE決定拆除劇院800個樓層座位並將地板整平的計畫，引發舊金山居民的不滿。許多人哀嘆這座城市僅存的電影宮殿即將消失，並在當年8月的一場社區會議上對此提案表達強烈反對。社區成員及影迷擔憂，拆除劇院座位將削弱其以LGBTQ+影視節目為優先的電影院 的歷史價值。

2023年，舊金山市議會批准拆除座椅後，卡斯楚劇院開始在線上出售這些座椅，所得款項將捐給Oasis Arts和卡斯楚風琴愛好者協會。