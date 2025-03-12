因反馬斯克嘲諷特斯拉 對車主不公平？

加州和全國各地的特斯拉車行都發生了抗議活動。（電視新聞截圖）

據媒體SFGATE報導，張貼嘲諷特斯拉 車主的海報在網上引發了激烈的爭論。一些人認為這場運動是針對馬斯克 的有效方式，而另一些人則認為這是對普通車主的不公平懲罰。

一位Reddit用戶寫道：「我們可以在道德問題上爭論不休，但歸根結底，因為馬斯克的行為，擁有特斯拉基本上成了一種累贅。我們都在看著特斯拉的生產線縮水」，「所以客觀地說，這個策略是有效的。」

另一位評論者也有同感，認為即使個別特斯拉車主遭受損失，這場運動也達到了預期效果。

但並非所有人都信服。一些人認為，這些海報是對那些早在馬斯克成為政治熱點之前就購買了特斯拉的人的錯誤攻擊。

「得了吧！即使不是大多數，也有很多特斯拉車主買車是為了幫助應對氣候變化，」另一位用戶爭辯道，「伊隆不是創建了這家公司，而是買下了它。是的，伊隆是個納粹混蛋。但為什麼要羞辱特斯拉車主？」

還有人批評這一運動分散了對更大政治鬥爭的注意力。

一位評論者寫道：「我們為什麼要互相謾罵，謾罵那些可能是幾年前買了一輛破車的人，而不是去打擊那些有問題的超級富豪呢？這就像企業們把回收利用或『綠色環保』的責任推給消費者，以轉移對自己糟糕行為的注意力一樣。」

馬斯克通過他的政府效率部在政府中扮演著愈來愈重要的角色。通過該部門，他帶頭發起了一場削減聯邦職位、削減資金和幾乎取消整個機構的運動。他與政府效率部的交易以及與川普政府的關係使他成為批評者的主要目標。

特斯拉經銷店已成為示威遊行的集結點，尤其是在舊金山 。上個月的幾天裡，聯邦工作人員和其他人聚集在Van Ness大道的特斯拉經銷店。組織者此前告訴SFGATE，抗議活動將在每個周六持續進行，直到4月初。

灣區的特斯拉車主也遭遇了破壞和公眾羞辱。根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle ）的報導，一些車主採用了展示反馬斯克保險杆貼紙（bumper stickers）的方式，上面寫著 「在我們知道伊隆瘋了之前我就買了這輛車 」和 「反埃隆特斯拉俱樂部 」等字樣，以示與執行長的爭議行為保持距離。

反彈不僅發生在當地，加州和全國各地的特斯拉車行都發生了抗議活動。