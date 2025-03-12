新報告：66%矽谷科技員工國外出生 創新高

最新報告指出，矽谷目前66%的科技公司員工是外國出生的。（美聯社）

眾所周知，來自其他國家的科技人才幫助推動了矽谷 的創新。最新報告指出，矽谷目前有66%的科技員工是出生於外國，這個比率創下了歷史新高。

聖荷西信使報報導，根據矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）最近公布的「2025矽谷指數」報告（2025 Silicon Valley Index），矽谷目前有66%的科技員工是外國出生的。

矽谷聯合創投執行長漢考克（Russ Hancock）說：「我認為這個數字讓很多人感到驚訝。我們很容易忘記，矽谷並不是美國現象，而是一個國際現象。矽谷是由來自各行各業最優秀、最聰明的頭腦創造出來的，它汲取了全世界的智慧，才能發展得如此繁榮。」

「2025矽谷指數」報告指出，矽谷外國出生科技員工比率遠高於外國出生居民比率，後者於2023年創下41%的歷史新高。數據顯示，在擁有學士或更高學歷的科技員工當中，23%來自印度、18%來自中國、17%出生在加州。

灣區 委員會（Bay Area Council）的經濟研究院（Economic Institute）資深總監蘭道夫（Sean Randolph）表示，擁有世界科技領導中心和「突破性事物發生地」的美譽，矽谷吸引全球人才的能力十分強大。

他說：「外國勞工透過多種管道來到矽谷。這裡有大量的企業育成中心（incubators）和加速中心（accelerators），協助將其他國家的創業家納入本地的創新系統。」

此外，灣區知名大學，尤其是柏克萊加大和史丹福大學，吸引了許多外國大學生前來學習科學、科技、工程和數學，其中許多學生都希望畢業後能在矽谷找到工作。

數據顯示，自2002年以來，灣區大學每年授予的科學與工程學位數量增加了117%，2023年授予的科學與工程學位超過2萬1500個，但仍遠不能滿足科技業的需求。

根據灣區委員會的數據，灣區約45%的科技新創公司是由外國出生人士創辦的，其中許多公司的創辦人是美國大學畢業生或曾就讀美國大學。

此外，根據科技預測專家米克（Mary Meeker）2018年公布的網路趨勢報告，美國市值最高的科技公司有一半以上是由移民 或移民子女創辦的，包括蘋果、谷歌、Meta、英特爾、思科、甲骨文、Netfix和輝達(Nvidia)。