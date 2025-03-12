金山灣區「民歌迴響」音樂饗宴 唱響青春記憶

民歌表演現場氣氛熱烈。（記者王日芯╱攝影）

一場承載無數青春回憶的音樂活動，金山灣區 「民歌迴響 永續傳承」音樂饗宴，日前在觀眾掌聲中拉開序幕。

此次活動由美國加州 排舞協會主辦，J&T Family Foundation、展望未來基金會、陳潤吾博士及Paul & Annie Tsai共同協辦，讓台灣校園民歌的文化精神在海外延續。

本次音樂會的曲目涵蓋50年代到90年代的經典作品，展現了半個世紀以來華語音樂的變遷與傳承。節目精心編排，從早期民謠、校園歌曲，再到近代傳唱度極高的曲目，每一首歌都承載著不同世代的回憶。

多位來賓出席金山灣區「民歌迴響 永續傳承」活動。（記者王日芯╱攝影）

主持人在每首歌前，都會詳細介紹每首歌的時代背景，創作歷程。當熟悉的旋律響起，全場觀眾不約而同地跟著輕聲合唱，仿佛回到了那個充滿詩意與自由氣息的年代。耳熟能詳的歌曲也帶動全場觀眾沉浸其中，許多人隨著節奏輕輕搖擺。觀眾紛紛表示，這些歌曲勾起了青春記憶。

多位來賓親臨現場，共同見證這場音樂饗宴。僑教中心主任莊雅淑說：「台灣民歌承載著一代人的回憶，如今能在海外聽到熟悉的旋律，十分感動。這不僅是音樂的傳承，也是文化的延續。」

駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪說：「校園民歌是台灣音樂史上的珍貴資產。它不只是旋律動聽，更富含文化意義。看到灣區僑界如此熱情推廣民歌，令人十分欣慰。」

此次活動的召集人黃本初說：「民歌的魅力在於它能打破世代隔閡，讓不同年齡層的人都能從中找到共鳴。我們希望通過這次活動，讓大家再次感受到音樂帶來的溫暖。」

賴銘琪夫人雲雯蓁特別登台獻唱。她演唱了三首經典歌曲，以溫柔而富有感染力的嗓音，為觀眾帶來一場聽覺盛宴。她與樂隊的默契配合更是讓歌曲的情感層次更豐富，贏得了熱烈掌聲。

整場音樂會不僅是一場懷舊饗宴，更是一場音樂的交流與互動。許多觀眾在演出過程中自發跟唱，感受到音樂所帶來的溫暖。