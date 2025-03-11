桑尼維爾交通基礎設施改造計畫 社區反應兩極

Tasman Drive自行車道計畫初衷是改善騎行和步行安全，但也引發了對交通擁堵的擔憂。(記者龔玥／攝影)

隨著桑尼維爾市推進Tasman Drive的交通基礎設施改造計畫，北桑尼維爾社區對該項目的反應呈現兩極。計畫初衷是改善騎行和步行安全，但也引發了對交通擁堵的擔憂。

根據NBC Bay Area電視新聞報導，擬議的改造路段位於Fair Oaks Avenue至Lawrence Expressway的區間，計畫將現有四車道縮減為兩車道，並增加專用自行車道和更寬的人行道。

桑尼維爾安全街道組織（Sunnyvale Safe Streets）及自行車宣導團體Bike Sunnyvale表示，項目將極大改善社區居民的出行安全。Tasman Drive限速每小時40哩，過往車輛速度較快，現有基礎設施難以確保行人和騎行者的安全。

Tasman Drive沿線緊鄰友誼屋（Casa de Amigos）和國王廣場（Plaza del Rey）兩大移動住宅公園，共有超過1700戶家庭和數千名居民。部分居民對專案持懷疑態度，認為車道減少將加劇交通擁堵，影響日常通勤。

「減少車道會讓高峰期交通更加混亂，特別是對我們這些每天駕車上班的人來說，」居民在市議會會議上表示。

然而，支持者認為，改善自行車和行人通行條件將惠及無車家庭和弱勢群體。由於友誼屋一側沒有人行道，居民不得不穿過車道或輕軌軌道才能到達人行道，這種現象已經持續多年。

市政府表示，Tasman Drive改造計畫目前仍在公眾諮詢階段，最終設計方案將綜合各方意見，確保平衡安全、交通流量和社區需求。

「我們理解社區的關切，但改善行人和騎行者安全始終是我們的首要任務，」桑尼維爾市交通規畫官員表示，「通過這些基礎設施升級，希望打造一個更包容和可持續的社區。」

市政府預計，最終設計方案將在今年稍晚確定，施工計畫於2026年啟動。