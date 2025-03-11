我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

房價飆漲53%…科技成就推高住房成本 反扼殺矽谷經濟

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷蓬勃的科技經濟推高了住房成本，但現在，住房成本正在扼殺矽谷的科技發展。（取自谷歌地圖）
矽谷蓬勃的科技經濟推高了住房成本，但現在，住房成本正在扼殺矽谷的科技發展。（取自谷歌地圖）

2021年10月，馬斯克（Elon Musk）在宣布特斯拉總部將從加州巴洛阿圖搬往德州奧斯汀時說：「人們很難在灣區買房子，許多人不得不住在離這裡很遠的地方通勤上班。在灣區，企業的擴張規模是有限的。」

馬斯克並不是唯一一個做出這項決定的企業執行長。自2020年起，甲骨文（Oracle）和惠普（Hewlett Packard Enterprise）接連將總部遷至德州，蘋果和Dropbox也在德州開設了辦公室。

聖荷西信使報報導，科技領袖表示，高昂的住房成本正在扼殺矽谷經濟，限制了企業在當地的發展能力，因為勞工們，甚至是高薪的工程師，都無法在矽谷承擔他們所期望的生活方式。

數據顯示，過去十年，矽谷中位數房價飆漲53%，達到190萬美元；最近公布的「矽谷指數」年度報告（Silicon Valley Index）也指出，企業選擇出走到其他地區發展的主要原因，是因為矽谷未能解決住房問題。

灣區委員會（Bay Area Council）公共政策副總裁米蘭特（Louis Mirante）說：「愈來愈多希望招募頂尖人才的企業傾向在員工比較買得起房子的地區發展。身為美國最頂尖的科技經濟體，灣區面對的唯一威脅是本地的住房危機。」

根據灣區委員會的數據，從2022年到2024年，灣區在核心辦公和科技產業顯著失去一些工作職位，其中舊金山失去了5萬6000個工作職位，聖荷西失去了1萬8300個。與此同時，休士頓、達拉斯和夏洛特等城市的就業率均有所提高。

灣區排名前20大的科技企業，包括谷歌、蘋果、Meta、亞馬遜、思科和特斯拉，2024年在灣區增加了6%的工作機會，但他們在奧斯汀增加了超過11%的工作機會，在西雅圖增加了15%的工作機會。聖荷西信使報表示，這是因為德州不斷建設新住房的緣故。

數據顯示，從2023年1月到2024年11月，奧斯汀每10萬人核准了2781份建築許可證，是聖荷西的五倍、舊金山的十倍。房地產網站Redfin 2024年一項研究發現，在奧斯汀，人們要購買一棟中價位房屋年收入至少要8萬6647美元，但在灣區，要買一棟中價位房屋年收入至少要近30萬美元。

科技業在灣區住房危機中扮演了複雜的角色。2010年代，受到科技業推動的就業熱潮造成灣區嚴重的就業與住房失衡問題。曼哈頓研究院（Manhattan Institute）的研究顯示，2008年到2019年，灣區每創造三個新工作機會，建設不到一個住房單位。

灣區 矽谷 德州

上一則

馬漢提案 聖荷西議員與市府高管依工作績效加薪

下一則

網紅、車潮要來了…核桃溪迎超級花期 居民嚴陣以待

延伸閱讀

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」
X大當機 馬斯克：遭大規模網路攻擊 IP位址顯示來自烏克蘭

X大當機 馬斯克：遭大規模網路攻擊 IP位址顯示來自烏克蘭
X平台當機 馬斯克：遭大規模網攻

X平台當機 馬斯克：遭大規模網攻
特斯拉股價大跌 馬斯克政治活動影響特斯拉銷量

特斯拉股價大跌 馬斯克政治活動影響特斯拉銷量
馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

熱門新聞

一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08

花1.44億買美超微股票慘賠 加州這家公司提告求償

2025-03-07 18:33
台裔農夫水果哥兒子Hubert Hsu車禍身亡，灣區民眾社群湧入關心與愛心。（翻攝自GoFundMe）

台裔農夫水果哥兒子車禍身亡 灣區民眾社群湧入愛心

2025-03-08 00:08
除了股價大跌，灣區對特斯拉汽車的尊重也大跌。（電視新聞截圖）

馬斯克干涉政治 灣區出現反特斯拉浪潮 貼「反馬」貼紙

2025-03-08 01:20
不二家原版草莓海綿蛋糕在北加州好市多熱賣。（取自不二家美國官網）

北加好市多門店上架不二家原版草莓海綿蛋糕

2025-03-09 14:50

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了