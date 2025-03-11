房價飆漲53%…科技成就推高住房成本 反扼殺矽谷經濟

矽谷蓬勃的科技經濟推高了住房成本，但現在，住房成本正在扼殺矽谷的科技發展。（取自谷歌地圖）

2021年10月，馬斯克（Elon Musk）在宣布特斯拉總部將從加州巴洛阿圖搬往德州 奧斯汀時說：「人們很難在灣區 買房子，許多人不得不住在離這裡很遠的地方通勤上班。在灣區，企業的擴張規模是有限的。」

馬斯克並不是唯一一個做出這項決定的企業執行長。自2020年起，甲骨文（Oracle）和惠普（Hewlett Packard Enterprise）接連將總部遷至德州，蘋果和Dropbox也在德州開設了辦公室。

聖荷西信使報報導，科技領袖表示，高昂的住房成本正在扼殺矽谷 經濟，限制了企業在當地的發展能力，因為勞工們，甚至是高薪的工程師，都無法在矽谷承擔他們所期望的生活方式。

數據顯示，過去十年，矽谷中位數房價飆漲53%，達到190萬美元；最近公布的「矽谷指數」年度報告（Silicon Valley Index）也指出，企業選擇出走到其他地區發展的主要原因，是因為矽谷未能解決住房問題。

灣區委員會（Bay Area Council）公共政策副總裁米蘭特（Louis Mirante）說：「愈來愈多希望招募頂尖人才的企業傾向在員工比較買得起房子的地區發展。身為美國最頂尖的科技經濟體，灣區面對的唯一威脅是本地的住房危機。」

根據灣區委員會的數據，從2022年到2024年，灣區在核心辦公和科技產業顯著失去一些工作職位，其中舊金山失去了5萬6000個工作職位，聖荷西失去了1萬8300個。與此同時，休士頓、達拉斯和夏洛特等城市的就業率均有所提高。

灣區排名前20大的科技企業，包括谷歌、蘋果、Meta、亞馬遜、思科和特斯拉，2024年在灣區增加了6%的工作機會，但他們在奧斯汀增加了超過11%的工作機會，在西雅圖增加了15%的工作機會。聖荷西信使報表示，這是因為德州不斷建設新住房的緣故。

數據顯示，從2023年1月到2024年11月，奧斯汀每10萬人核准了2781份建築許可證，是聖荷西的五倍、舊金山的十倍。房地產網站Redfin 2024年一項研究發現，在奧斯汀，人們要購買一棟中價位房屋年收入至少要8萬6647美元，但在灣區，要買一棟中價位房屋年收入至少要近30萬美元。

科技業在灣區住房危機中扮演了複雜的角色。2010年代，受到科技業推動的就業熱潮造成灣區嚴重的就業與住房失衡問題。曼哈頓研究院（Manhattan Institute）的研究顯示，2008年到2019年，灣區每創造三個新工作機會，建設不到一個住房單位。