我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

CUSV校長楊磊：加州中醫教育與執業環境 全美最完善

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
CUSV校長楊磊表示，中醫在加州蓬勃發展，接受度全美最高。（記者李怡╱攝影）
CUSV校長楊磊表示，中醫在加州蓬勃發展，接受度全美最高。（記者李怡╱攝影）

近年來，中醫在美國的發展日益受到關注，而加州無疑是全美中醫發展最興盛的地區。加州大學矽谷分校（CUSV, California University – Silicon Valley）校長楊磊表示，加州不僅擁有全美最完善的中醫教育與執業環境，且社會大眾對中醫的接受度也遠超其他州。其中白人社區對中醫及太極的認識與接受程度甚至高於華人群體。

楊磊指出，加州中醫能夠迅速發展，主要得益於政策與立法的支持。加州政府在中醫執業資格、針灸師認證以及中醫診所合法運營方面制定了相對友善的規範，使中醫在正規醫療體系中獲得更大空間。此外，加州擁有眾多優秀的中醫學府和資深的師資力量，為中醫人才培養提供了堅實的基礎。

CUSV的醫療與教學一體化，為中醫的研學發展提供便利條件。（記者李怡╱攝影）
CUSV的醫療與教學一體化，為中醫的研學發展提供便利條件。（記者李怡╱攝影）

在實際應用方面，中醫在緩解疼痛、改善亞健康狀態方面成效顯著，這也讓許多非亞裔族群逐漸接受，並推崇這一傳統療法。

楊磊表示，許多白人社區對中醫的接受度甚至高於國人，這主要是因為他們對自然療法、非藥物治療模式有較高的興趣，並且更願意嘗試針灸、草藥治療等方式來改善健康。

CUSV的醫療與教學一體化，為中醫的研學發展提供便利條件。（記者李怡╱攝影）
CUSV的醫療與教學一體化，為中醫的研學發展提供便利條件。（記者李怡╱攝影）

值得注意的是，白人社區對於太極的認識和接受程度也較高。太極不僅是一種運動，更是中醫養生的重要組成部分，對於改善身心健康有顯著效果。在許多白人社區，太極課程與中醫診療已成為健康管理的一部分，顯示出中醫文化在當地的影響力正不斷擴大。

隨著中醫在加州的普及率提升，未來其影響力有望進一步擴大。楊磊認為，加州的中醫發展模式可作為全美其他州的參考，並且隨著更多醫學研究證實中醫的療效，其在美國主流醫療體系中的地位也將逐步提升。

他強調，未來應加強中醫與現代醫學的結合，並推動更多中西醫結合的臨床研究，讓中醫在美國擁有更廣闊的發展前景。

CUSV的醫療與教學一體化，為中醫的研學發展提供便利條件。（記者李怡╱攝影）
CUSV的醫療與教學一體化，為中醫的研學發展提供便利條件。（記者李怡╱攝影）

加州大學 亞裔 矽谷

上一則

金山市長布里德頒發城市之匙給勇士教頭柯爾

下一則

桑尼維爾交通基礎設施改造計畫 社區反應兩極

延伸閱讀

人均被騙15萬 虛擬貨幣「殺豬盤」十大危險信號

人均被騙15萬 虛擬貨幣「殺豬盤」十大危險信號
全美最富裕退休城 加州13地入列

全美最富裕退休城 加州13地入列
醫界代表「走到哪兒紮到哪兒」兩會為人紮了300多針

醫界代表「走到哪兒紮到哪兒」兩會為人紮了300多針
川普縮編聯邦雇員 未必衝擊加州就業

川普縮編聯邦雇員 未必衝擊加州就業
州府掃蕩425次 破獲大麻5.3億元

州府掃蕩425次 破獲大麻5.3億元

熱門新聞

一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08

花1.44億買美超微股票慘賠 加州這家公司提告求償

2025-03-07 18:33
台裔農夫水果哥兒子Hubert Hsu車禍身亡，灣區民眾社群湧入關心與愛心。（翻攝自GoFundMe）

台裔農夫水果哥兒子車禍身亡 灣區民眾社群湧入愛心

2025-03-08 00:08
除了股價大跌，灣區對特斯拉汽車的尊重也大跌。（電視新聞截圖）

馬斯克干涉政治 灣區出現反特斯拉浪潮 貼「反馬」貼紙

2025-03-08 01:20
不二家原版草莓海綿蛋糕在北加州好市多熱賣。（取自不二家美國官網）

北加好市多門店上架不二家原版草莓海綿蛋糕

2025-03-09 14:50

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了