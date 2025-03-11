CUSV校長楊磊：加州中醫教育與執業環境 全美最完善

CUSV校長楊磊表示，中醫在加州蓬勃發展，接受度全美最高。（記者李怡╱攝影）

近年來，中醫在美國的發展日益受到關注，而加州無疑是全美中醫發展最興盛的地區。加州大學矽谷 分校（CUSV, California University – Silicon Valley）校長楊磊表示，加州不僅擁有全美最完善的中醫教育與執業環境，且社會大眾對中醫的接受度也遠超其他州。其中白人社區對中醫及太極的認識與接受程度甚至高於華人群體。

楊磊指出，加州中醫能夠迅速發展，主要得益於政策與立法的支持。加州政府在中醫執業資格、針灸師認證以及中醫診所合法運營方面制定了相對友善的規範，使中醫在正規醫療體系中獲得更大空間。此外，加州擁有眾多優秀的中醫學府和資深的師資力量，為中醫人才培養提供了堅實的基礎。

CUSV的醫療與教學一體化，為中醫的研學發展提供便利條件。（記者李怡╱攝影）

在實際應用方面，中醫在緩解疼痛、改善亞健康狀態方面成效顯著，這也讓許多非亞裔 族群逐漸接受，並推崇這一傳統療法。

楊磊表示，許多白人社區對中醫的接受度甚至高於國人，這主要是因為他們對自然療法、非藥物治療模式有較高的興趣，並且更願意嘗試針灸、草藥治療等方式來改善健康。

CUSV的醫療與教學一體化，為中醫的研學發展提供便利條件。（記者李怡╱攝影）

值得注意的是，白人社區對於太極的認識和接受程度也較高。太極不僅是一種運動，更是中醫養生的重要組成部分，對於改善身心健康有顯著效果。在許多白人社區，太極課程與中醫診療已成為健康管理的一部分，顯示出中醫文化在當地的影響力正不斷擴大。

隨著中醫在加州的普及率提升，未來其影響力有望進一步擴大。楊磊認為，加州的中醫發展模式可作為全美其他州的參考，並且隨著更多醫學研究證實中醫的療效，其在美國主流醫療體系中的地位也將逐步提升。