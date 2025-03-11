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棄養兔增多 灣區家兔庇護所徵求寄養家庭

編譯林思牧／綜合報導
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兔子在寄養家庭的可愛畫面。(rabbit.org)
兔子在寄養家庭的可愛畫面。(rabbit.org)

疫情期間動物的絕育手術暫停，導致疫情後家兔數量爆炸的後果。灣區家兔庇護所呼籲居民擔任寄養家庭（foster home），替工作人員分勞，如果能當收養家庭（adoptive home）那更是積德的善行。

東灣的家兔庇護所HRS（House Rabbit Society）人員表示，疫情期間沒有節育的兔子大量繁殖，有些飼主最後把多餘的兔子送到庇護所，以致HRS現在有85隻兔子等待收養。HRS希望善心民眾暫時照顧一些兔子，到有人收養為止。

柏克萊加大的22歲女生艾格斯(Sheridan Eggers)接納了一隻殘障兔子，她給牠取名為拜爾斯(Simone Biles)。她說：「我高中時最好的朋友養了一隻兔子，我去她家的時候，第一眼立刻就愛上了牠。那隻小侏儒兔名叫西奧(Theo)，牠真是太可愛了。我就告訴媽媽，我很想有一天能養一隻兔子，所以她建議我當寄養人。」

HRS在過去一年中，從加州十幾個不同的收容所接收了161隻兔子。許多兔子因為健康缺陷而被丟棄，或因飼主的租屋規定而被驅逐，或被天真或疏忽的主人遺棄在戶外。雖然其中118隻HRS兔子已被領養，但仍有太多兔子需要收容所四名全職工作人員照顧。

這就是為什麼HRS致力於建立像艾格斯這樣的人脈網絡，以減輕收容所的一些負擔。在短短兩周的時間裡，志工可以飼養一隻HRS的兔子，HRS提供照顧兔子所需的所有東西。志工將獲得一個圍欄、墊料、一個貓砂盆和免費的獸醫護理。

在過去的一年裡，這項活動已經重複了426次，兔子們被從一個家轉換到另一個家，然後運回RHS，志工唯一的花費就是每周價值約五元的綠葉蔬菜。

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