高房租、高稅… 20多歲年輕人喊不值得 紛搬離舊金山

即使他們負擔得起，20多歲的年輕人也一樣在放棄舊金山的生活。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，從2013年到2023年，舊金山縣20多歲的年輕人占總人口的比率從約18%下降到約14%，為美國各大縣中降幅最大的，幾乎是全國降幅的四倍。他們對居住在舊金山的看法概括為三個字：不值得。

昔日的一些時尚街區，如今已不再免於街頭犯罪和乏味的夜生活。高昂的房租和高額的稅費也讓攢錢買房變得困難重重，甚至根本不可能。

2007-2009年經濟衰退後，舊金山20多歲的年輕人數量激增。在大約十年的時間裡，舊金山一直是年輕人的首選之地。但在兩年的時間裡，疫情和遠程工作引發了該市超過20%的20多歲年輕人離開舊金山。

代表舊金山東部的眾議員楊馳馬（Matt Haney）說：「年輕人提供了文化和創造力，這是一個城市跳動的心臟。當很多年輕人離開一個城市時，這個地方就失去了一些靈魂。」

除了因經濟承受能力問題而失去20多歲的年輕人外，據信舊金山還失去了大量高收入的年輕科技工作者，他們都去了美國唯一一個比舊金山更昂貴的主要城市中心。

儘管曼哈頓（Manhattan）的生活成本比舊金山高出34%，紐約市與德州奧斯汀（Austin, Texas）和邁阿密（Miami）一起成為灣區 年輕人士的熱門目的地。這似乎有悖常理，但對舊金山約會場所和夜生活的看法似乎也是導致其20多歲人口減少的關鍵因素。幾位高薪科技工作者稱，他們願意花更多錢住在紐約，因為那裡的酒吧營業到凌晨4時，辦公室空置率不到舊金山的一半，20多歲的年輕人占總人口的比率仍然高達18%。

許多留在舊金山的年輕人表示，他們幾乎沒有錢外出。畢竟，根據Apartment List的數據，舊金山一居室公寓的平均月租金 超過2800元。

生活成本上升、工作機會減少、結婚和生育推遲等因素導致越來越多的20多歲甚至30多歲的年輕人仍然與父母住在一起。在灣區的九個縣中，有7個縣的20多歲年輕人住在父母家的比率明顯高於全國平均水平（約32%）。

舊金山的20多歲人口已經創下了17年來的新低。如果舊金山的年齡中位數進一步攀升至40多歲，一些人擔心幾十年後的情況會更加暗淡。