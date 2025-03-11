查屋崙前市長涉貪案 擴至聖利安住 市議員住所遭搜查

聯邦特工突襲搜查了聖利安住市議員阿澤維多住所，他堅稱自己是無辜的。(取自聖利安住市府官網)

導致屋崙 前市長被指控犯有重罪的刑事調查，已經擴展到屋崙南邊的聖利安住市。聯邦檢察長辦公室命令該市官員上交大量紀錄，以調查明顯的公共腐敗行為。

東灣時報（East Bay Times）報導，聯邦調查似乎在這兩座城市同時進行。聯邦特工1月15日突襲搜查了聖利安住市議員阿澤維多（Bryan Azevedo）的住所。

現在，市政府官員必須移交與楊氏家庭成員有關的紀錄，包括被列為被告楊子忠（David Duong）、楊英雄（Andy Duong）父子，以及他們領導的越南 商業協會和他們試圖在灣區啟動的經濟適用房計畫。

楊氏家族的旗艦企業是加州廢棄物解決方案公司。這是一家回收巨頭，與屋崙和聖荷西兩市簽訂了廢棄物管理合約。

在屋崙，楊氏父子被指控與同夥一起賄賂前市長盛桃（Sheng Thao）及其男友瓊斯（Andre Jones），以便盛桃任命其精心挑選的官員擔任關鍵領導職務，並幫助同謀獲得利潤豐厚的城市合約。

1月17日，盛桃、瓊斯、楊子忠和楊應雄被當局起訴。

聯邦調查人員於1月14日對聖利安住發出的傳票 ，似乎遵循了相同的調查模式。東灣時報日前獲得了這份傳票。

據報導，聯邦傳票要求獲得的紀錄，包括聖利安住市官員之間的討論，討論可能宣布當地進入無家可歸者緊急狀態。檢察官指控，這是楊氏家族為建設經濟適用房攫取關鍵公共資金的關鍵手段。

阿澤維多是鈑金工頭，去年成功當選連任議員。他多次拒絕對聯邦調查局突襲他住所一事發表評論，只是堅稱自己是無辜的。

這位第四代聖利安住居民與楊英雄關係良好。後者曾親自邀請阿澤維多加入由盛桃率領的代表團，於2023年夏天前往越南，這也是聯邦傳票關注的對象。

這次商務旅行的費用由越南裔商業協會（Vietnamese American Business Association）資助。該協會是由楊氏家族領導的貿易團體。楊氏家族也為阿澤維多的政治運動捐款。

隨後，阿澤維多與多位議員一起參觀楊氏家族的房屋建築公司Evolutionary Homes的陳列室。

去年6月，聖利安住市議會投票反對宣布進入無家可歸者緊急狀態，阿澤維多投票反對多數派。

傳票要求提供與Evolutionary Homes員工相關的紀錄，包括楊子忠和楊英雄、佛洛斯特（Cesley Frost）、維奇（Julie and Chris Wedge）以及華雷斯（Mario Juarez）。

華雷斯（Juarez）在屋崙起訴書中被多次提及，但沒有被直接點名。阿拉米達縣檢察官曾指控華雷斯犯有支票欺詐重罪，因為他在2022年大選中安排發送郵件攻擊盛桃的對手。但上周，一名法官以證據不足為由駁回了對華雷斯的控罪。