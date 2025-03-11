查屋崙前市長涉貪案 擴至聖利安住 市議員住所遭搜查
導致屋崙前市長被指控犯有重罪的刑事調查，已經擴展到屋崙南邊的聖利安住市。聯邦檢察長辦公室命令該市官員上交大量紀錄，以調查明顯的公共腐敗行為。
東灣時報（East Bay Times）報導，聯邦調查似乎在這兩座城市同時進行。聯邦特工1月15日突襲搜查了聖利安住市議員阿澤維多（Bryan Azevedo）的住所。
現在，市政府官員必須移交與楊氏家庭成員有關的紀錄，包括被列為被告楊子忠（David Duong）、楊英雄（Andy Duong）父子，以及他們領導的越南商業協會和他們試圖在灣區啟動的經濟適用房計畫。
楊氏家族的旗艦企業是加州廢棄物解決方案公司。這是一家回收巨頭，與屋崙和聖荷西兩市簽訂了廢棄物管理合約。
在屋崙，楊氏父子被指控與同夥一起賄賂前市長盛桃（Sheng Thao）及其男友瓊斯（Andre Jones），以便盛桃任命其精心挑選的官員擔任關鍵領導職務，並幫助同謀獲得利潤豐厚的城市合約。
1月17日，盛桃、瓊斯、楊子忠和楊應雄被當局起訴。
聯邦調查人員於1月14日對聖利安住發出的傳票，似乎遵循了相同的調查模式。東灣時報日前獲得了這份傳票。
據報導，聯邦傳票要求獲得的紀錄，包括聖利安住市官員之間的討論，討論可能宣布當地進入無家可歸者緊急狀態。檢察官指控，這是楊氏家族為建設經濟適用房攫取關鍵公共資金的關鍵手段。
阿澤維多是鈑金工頭，去年成功當選連任議員。他多次拒絕對聯邦調查局突襲他住所一事發表評論，只是堅稱自己是無辜的。
這位第四代聖利安住居民與楊英雄關係良好。後者曾親自邀請阿澤維多加入由盛桃率領的代表團，於2023年夏天前往越南，這也是聯邦傳票關注的對象。
這次商務旅行的費用由越南裔商業協會（Vietnamese American Business Association）資助。該協會是由楊氏家族領導的貿易團體。楊氏家族也為阿澤維多的政治運動捐款。
隨後，阿澤維多與多位議員一起參觀楊氏家族的房屋建築公司Evolutionary Homes的陳列室。
去年6月，聖利安住市議會投票反對宣布進入無家可歸者緊急狀態，阿澤維多投票反對多數派。
傳票要求提供與Evolutionary Homes員工相關的紀錄，包括楊子忠和楊英雄、佛洛斯特（Cesley Frost）、維奇（Julie and Chris Wedge）以及華雷斯（Mario Juarez）。
華雷斯（Juarez）在屋崙起訴書中被多次提及，但沒有被直接點名。阿拉米達縣檢察官曾指控華雷斯犯有支票欺詐重罪，因為他在2022年大選中安排發送郵件攻擊盛桃的對手。但上周，一名法官以證據不足為由駁回了對華雷斯的控罪。
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