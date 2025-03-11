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聖塔克魯茲衝浪手征服108呎巨浪 估創世界紀錄

編譯林思牧╱綜合報導
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聖塔克魯茲縣有一位年輕衝浪好手，去年底在一個天時加地利的機會去跟巨浪搏鬥，如今他可能已經打破了「巨波衝浪」(big wave surfing)的世界紀錄，那段視頻讓他成為衝浪界的天之驕子。

聖荷西信使報報導，每年冬天每當氣象預報說會有巨浪襲向加州海岸時，斯列博(Alessandro Slebir)就會開車一小時到半月灣(Half Moon Bay)好友帕督瓦(Luca Padua)的家。第二天一大早，兩人就會來到名聞全球的衝浪聖地「牛犢海灘」(Mavericks)去衝浪。

23歲的斯列博表示，衝浪的前一晚的心情，就像小孩子在聖誕夜的那種興奮，期待著聖誕老人來給禮物，有時候一整晚都不能闔眼。

去年的12月23日，老天送來了一個大禮，氣象說50年以來最大的浪將會在這天侵襲牛犢海灘。那天在帕督瓦駕駛水上摩托車(jet ski)的協助下，斯列博一共搭上大約30波巨浪。在錄下的視頻中，斯列博和帕督瓦發現其中有一次應該已打破了世界紀錄。

那個浪頭估計有108呎高，如果被認證通過，這將是人類衝過的最大的浪。目前的紀錄是德國人斯督德納(Sebastian Steudtner)於2024年2月創下的，地點是在葡萄牙的納匝勒(Nazaré)，那個浪頭是93.73呎高。

斯列博的紀錄是否成立，大約還要七個月才會揭曉。斯列博倒是很看得開，他表示，自己是為興趣而衝浪，不是為創紀錄。去年聖誕節前的成就，已經是他覺得非常過癮的成就。他的那段視頻，已經在網路上瘋傳了兩個月了。

斯列博的父母都是業餘衝浪愛好者，他的父親約翰(John Slebir)說，自己喜歡衝大浪，但不是100呎高的狂浪，只有「魔鬼附身」的人才會去衝那種浪(You have to be possessed to do that)。

斯列博的母親伊芙瑞(Ivrea)是在義大利長大的，她表示，斯列博三歲的時候，他們教他衝浪，他馬上就展現了很高的衝浪天賦。

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