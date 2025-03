聖塔克魯茲衝浪手征服108呎巨浪 估創世界紀錄

聖塔克魯茲縣有一位年輕衝浪好手,去年底在一個天時加地利的機會去跟巨浪搏鬥,如今他可能已經打破了「巨波衝浪」(big wave surfing)的世界紀錄,那段視頻讓他成為衝浪界的天之驕子。

聖荷西信使報報導,每年冬天每當氣象預報說會有巨浪襲向加州 海岸時,斯列博(Alessandro Slebir)就會開車一小時到半月灣(Half Moon Bay)好友帕督瓦(Luca Padua)的家。第二天一大早,兩人就會來到名聞全球的衝浪聖地「牛犢海灘」(Mavericks)去衝浪。

23歲的斯列博表示,衝浪的前一晚的心情,就像小孩子在聖誕夜的那種興奮,期待著聖誕老人來給禮物,有時候一整晚都不能闔眼。

去年的12月23日,老天送來了一個大禮,氣象說50年以來最大的浪將會在這天侵襲牛犢海灘。那天在帕督瓦駕駛水上摩托車(jet ski)的協助下,斯列博一共搭上大約30波巨浪。在錄下的視頻中,斯列博和帕督瓦發現其中有一次應該已打破了世界紀錄。

那個浪頭估計有108呎高,如果被認證通過,這將是人類衝過的最大的浪。目前的紀錄是德國人斯督德納(Sebastian Steudtner)於2024年2月創下的,地點是在葡萄牙的納匝勒(Nazaré),那個浪頭是93.73呎高。

斯列博的紀錄是否成立,大約還要七個月才會揭曉。斯列博倒是很看得開,他表示,自己是為興趣而衝浪,不是為創紀錄。去年聖誕節 前的成就,已經是他覺得非常過癮的成就。他的那段視頻,已經在網路上瘋傳了兩個月了。

斯列博的父母都是業餘衝浪愛好者,他的父親約翰(John Slebir)說,自己喜歡衝大浪,但不是100呎高的狂浪,只有「魔鬼附身」的人才會去衝那種浪(You have to be possessed to do that)。

斯列博的母親伊芙瑞(Ivrea)是在義大利 長大的,她表示,斯列博三歲的時候,他們教他衝浪,他馬上就展現了很高的衝浪天賦。