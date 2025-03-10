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竇靖童巡演落幕 因王菲而來的歌迷被圈粉

記者李怡╱舊金山報導
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竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡/攝影）
竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡/攝影）

竇靖童「狀況外」北美巡演8日在舊金山Regency Ballroom落幕。作為華語歌后王菲之女，竇靖童的音樂之路一直備受關注。當晚，許多樂迷因王菲的影響而到場，卻在竇靖童極具個性的音樂風格和獨特嗓音中徹底被圈粉。

竇靖童以自由不羈的演繹風格征服全場，從「Blowing in the Wind」到「Wild Child」，她用音樂建立起情感共鳴，展現出獨樹一幟的個人魅力。演出結束後，不少歌迷直言：「本來是衝著王菲來的，沒想到會被竇靖童的音樂徹底折服，未來一定會繼續支持她。」

竇靖童用實力證明，她不僅是王菲的女兒，更是獨立於華語樂壇的一股獨特力量。

竇靖童「狀況外」北美巡迴演唱會在舊金山Regency Ballroom落幕，標誌著這場跨越大洋的音樂之旅的圓滿結束。這位融合中西文化、風格獨樹一幟的音樂人，以其極具感染力的演出，為舊金山的樂迷帶來了一場充滿情感與能量的音樂盛宴，掀起全場狂歡。

演出過程中，竇靖童不僅帶來了自己多首代表作，還為舊金山觀眾準備了特別的演繹版本，讓經典歌曲煥發出全新的魅力。她那極具磁性的嗓音，將每一首歌賦予獨特的生命力，使得觀眾在旋律的流淌中感受她音樂世界的深邃與自由。

舊金山作為竇靖童此次北美巡演的最後一站，吸引了來自灣區乃至全美各地的歌迷。他們手舉燈牌，高呼童童的名字，全程跟唱，共同見證這場意義非凡的演出。

演出尾聲，竇靖童高舉寫有「媽媽給過我最珍貴的禮物，是教會我怎麼欣賞一道彩虹」的橫幅與全場觀眾大合影，並表達感謝。這句歌詞來自她的經典作品「Rainbow」，飽含深情，也讓她一度感動，連連向觀眾鞠躬致謝。

隨著最後一首歌的落幕，竇靖童「狀況外」巡演北美站在掌聲與不捨中畫上句號。從洛杉磯到紐約，再到舊金山，每一站都見證了她在舞台上的成長與蛻變，也讓更多海外觀眾認識並喜愛這位才華橫溢的音樂人。

竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡╱攝影）
竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡╱攝影）
竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡╱攝影）
竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡╱攝影）
竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡╱攝影）
竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡╱攝影）
竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡╱攝影）
竇靖童舊金山巡演現場。（記者李怡╱攝影）

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