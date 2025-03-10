公然違法 北加小鎮自行宣布為非庇護城市

北加州小鎮宣布成為 「非庇護城市」，反對加州法律。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，奧洛維爾（Oroville）是布特縣（Butte County）一個擁有近兩萬人口的小鎮。本周該鎮在一項市議會決議中宣布自己為 「非庇護 城市」（non-sanctuary city），該決議承諾與聯邦執法部門 「全面合作」。但官員們表示，該決議並未藐視該州的庇護法。

這一象徵性舉動再次表明，在川普總統11月勝選時，支持他的加州 城鎮和城市在挑戰加州支持移民的法律上愈加被賦能，而這些地區的居民認為這些法律是反公共安全的。布特縣在最近的選舉中支持川普，50% 的選票投給了他，而民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的得票率為 47%。

奧洛維爾的七人議會周二（4日）一致通過了這項決議。該決議宣布該鎮 「不庇護所有罪犯」，聲明該市反對 「可能將我們的公民置於不必要風險中 」的庇護政策，並重申奧洛維爾 「承諾與聯邦、州和地方執法機構通力合作，逮捕和起訴罪犯」。

奧洛維爾市市長皮特曼（David Pittman）告訴「紀事報」記者：「我們不想庇護任何從事犯罪活動的人，也不想成為他們的避難所，不管他們是什麼人。」他稱該市幾乎沒有未經許可的移民人口。

在美國非法居留不是刑事犯罪，而是民事違法行為。

加州於2017年通過了一項名為「加州價值法」（California Values Act）的庇護州法律，禁止地方執法部門與聯邦移民執法部門合作，但也有一些例外。例如，該法律對於地方和州法律警察何時可以將監獄中的人移交給負責驅逐出境的聯邦機構移民和海關執法局（ICE）加以了限制，例外情況包括被判犯有嚴重或暴力重罪的人。

庇護法並不禁止地方執法部門執行刑法，也不阻止與聯邦刑事執法部門的合作。

皮特曼表示，該市仍將遵守「加州價值法」，周二的會議對決議進行了修改，刪除了指示市行政長官和警察局長執行 「非避難所 」地位的一句話。該決議指出，該市將遵守加州的庇護法。

庇護法的倡導者表示，庇護法增加了人們對執法部門的信任，也使非法移民 更願意報案並與警方合作，而不必擔心這樣做會受到移民方面的影響。

但反對者表示，非法入境的慣犯應該被移交給聯邦移民當局。因為根據「加州價值法」，這些罪犯通常會被釋放社區，而不是移交給 ICE。庇護政策一次又一次將罪犯的權利置於守法公民的安全之上。